Tornádó csapott földhöz egy sörsátrat Németországban, tizenkét ember megsérült

Nemzetközi sajtószemle, 2019. június 8.

Csak vágyálom marad Salvini és Le Pen részéről, hogy létrehozzák az Európai Parlamentben a szélsőjobb nagy szövetségét, miután a PiS és a brit Brexit Párt is beintett nekik. Utóbbi nevében Farage közölte, hogy nem lépi át a vörös vonalat, azaz nem áll össze a francia Nemzeti Gyűlés elnökével. Inkább arra összpontosít, hogy megreformálja jelenlegi frakcióját. Ám úgy tudni, még azt sem egykönnyen tudja megtartani, mert ahhoz 7 államból 25 képviselő kellene, de a csoport jelenleg csupán 3 ország 14 politikusát tudja felmutatni. Szóval még az is lehet, hogy a brit vezető emberei kénytelenek lesznek átülni a függetlenekhez, ami kevés pénzt és megszólalás lehetőséget jelent. A PiS-nek az a baja Salvinival, Le Pennel és az AfD-vel, hogy azok rokonszenveznek Putyinnal. Így a lengyelek maradnak az Európai Konzervatívok és Reformisták frakciójában, annál is inkább, mert ott ők diktálhatnak majd. Salvini ott is elszámította magát, hogy a nacionalista Fidesz nem akar kiválni a Néppártból. A felfüggesztés ellenére Orbán nem adta semmi jelét annak, hogy rá akarná csapni az ajtót eddigi szövetségeseire. Inkább arra épít, hogy hazai sikere alapján nagyobb szerepet játszik a jövőben mind az EPP-n belül, mind Strasbourgban. Ám ha az illiberalizmus bajnokaként kénytelen lesz mezt váltani, akkor biztosan megvárja, hogy a lengyel Jog és Igazságosság feljöjjön az őszi választáson.

Előbb-utóbb a populisták is megbuknak – mutat rá a kommentár, megjegyezve, hogy Európán ideges nyugtalanság vett erőt a május végi választás után. Inog a régi többség és a populisták csak szítják a feszültséget. A polgárok nem tudják nyomon követni a változásokat, olyan érzés lesz rajtuk úrrá, hogy a földrész nem tudja, merre halad. Ugyanakkor nem lehet nem észrevenni, hogy a kavargó felszín alatt stabilitás és folyamatosság rejtőzik. A többség nyugalmat akar. Ez a kívánság jelenik meg Lengyelországban, sőt még Magyarországon is, de másutt is vastagon jelen van. Úgy tűnik, megrekedt a jobboldali populisták sikersorozata, mert túl sok tehetségtelenség, intrika és egyszerű képmutatás derült ki róluk. Strache e tekintetben be fog vonulni a történelemkönyvekbe. A pártoknak egy izgatott és a kommunikációval telítődött nyilvánosság közepette kell helytállniuk, ahol a szavazók könnyen ide-odacsapódnak. A populisták jobban tudnak játszani a hangulattal. De azért egy idő után ők is odaverődhetnek a demokrácia hullámtörőihez. Vagyis felsülnek a jogállam és a demokratikus eljárás szabályai, a rendkívül differenciált társadalom folytán. Ilyen körülmények között nagyon sokat számítanak a törvények. És a politikai akaratot továbbra is a pártok jelenítik meg a legjobban, mégpedig középen, megegyezések útján.