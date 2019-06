Ötös lottó – Kihúzták a nyerőszámokat, egy Joker-telitalálat van

Amivel gyanúsítják, azt nem követte el, nyilakozta a vállalkozó, aki bezárná szolnoki gyárát, ha nem indulhat újra a termelés jövőhéten.

Egy törvénytelen ügy mellett, egyetlen ember magánérdekében indul el az országos rendőrség, ügyészség és az állami hivatalok - nyilatkozta Bige László, az ország egyik leggazdagabb vállalkozója az RTL Híradónak . Szándékosan akarják tönkretenni őt, serinte nem is a cégei kellenek a meg nem nevezett személnyek, hanem bosszúhadjáratról van szó, mondta.

Ezzel 250 ember is elveszthetné munkáját. A magyar műtrágyakirály vállalkozása körül tavaly kezdtek el csapkodni a villámok . A rendőrség és a katasztrófavédelem 2018 novemberében szokatlanul nagy erők bevonásával hajtott végre rajtaütést a szolnoki gyárban. Egy 300 fős egység majdnem egy teljes napon át kutatott a cég irodáiban. A hatóságok akkor azt állították, hogy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és egyéb bűncselekmények okán indult az akció. Állítólag a NAV is rászállt az üzletemberre, de beszédes, hogy csak a Bige-érdekeltségeket érintette hátrányosan az a márciusi „általános törvénymódosítás” is, ami után a vegyipari cégek már nem igényelhették vissza a felhasznált gázmennyiség utáni tárolási díjat. Ez a módosítás több milliárd forinttal csökkenthette a vállalat nyereségét.