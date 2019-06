Kanadai Nagydíj – Vettel rajtolhat az élről

Hatodszor találkoztak az azeriekkel, mérlegük pedig hibátlan maradt a mostani sikerrel.

A magyar labdarúgó-válogatott Azerbajdzsánban aratott 3-1-es sikerével csoportja élére ugrott az Európa-bajnoki selejtezősorozatban. Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének első két gólját a középhátvéd Willi Orbán szerezte, majd Mahir Madatov ugyan szépített a 70. percben, de a válogatottban most bemutatkozó Holman Dávid egy perccel később eldöntötte a három pont sorsát.



A mérkőzés előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek meg a kedden elhunyt svéd Lennart Johanssonról, aki 1990 és 2007 között volt az európai szövetség (UEFA) elnöke. Az MTI tudósítása szerint mindkét együttes játékosai nagy elánnal vetették magukat a küzdelembe, amelyet az első percekben inkább a kemény belépők, az adok-kapok jellemzett. A labda többet volt a magyaroknál, az azeriek leginkább a védekezés stabilitására koncentráltak, de egy-két alkalommal azért eljutottak Gulácsi kapujáig, veszélyeztetniük viszont nem sikerült. A jég magyar szempontból a 18. percben tört meg, Orbán gólja pedig rákényszerítette a házigazdákat, hogy nyíltabb futballt játsszanak. Az azeriek ezt meg is tették, így több lehetőség és nagyobb terület nyílt a magyaroknak az ellentámadásokra, amelyek egyikéből Dzsudzsák lőhetett tisztán kapura, de Agajev védeni tudott. A hazaiaknak egy szögletet követően volt nagy gólhelyzetük, azonban az ötös sarkáról nem tudták Gulácsi kapuja felé lőni a labdát. A félidő hajrájában némi zavart tudtak okozni az azeriek a magyar tizenhatosnál, gólt azonban nem szereztek. Szünet után az első veszélyes támadást a magyarok vezették, Kleinheisler a befejezésnél fél méterrel a hazai kapu jobb oldala mellé lőtt 17 méterről. Néhány perccel később Dzsudzsák 25 méterről ellőtt szabadrúgását Agajev védte bravúrral, majd a szöglet után Kleinheisler próbálkozhatott 15 méterről, de az azeri kapus ismét hárított. A magyarok a kapujához szegezték az ellenfelet, egymás után végezték el a szögleteket, s az egyik sarokrúgás után Orbán duplázni tudott. Ezután valamelyest megélénkült az azeriek játéka, s hamarosan szépíteniük is sikerült, de mindössze egy percig örülhettek, mert az újonc Holman Dávid góllal mutatkozott be a válogatottban. A hajrában a legnagyobb izgalmat az okozta, hogy Marco Rossit a holland játékvezető a 87. percben felküldte a lelátóra, gól azonban már nem született, a magyarok pedig megérdemelten vitték el a három pontot a bakui Bakcell Arénából.

A magyarok hatodszor találkoztak az azeriekkel, mérlegük pedig hibátlan maradt a mostani sikerrel. Egy rossz sorozatot is lezártak, ugyanis legutóbb majdnem három éve, 2016 októberében győztek idegenben. A lettországi sikert követően két döntetlen mellett hatszor kikapott a nemzeti együttes vendégként. Az E csoportban így most a magyaroknak és a világbajnoki ezüstérmes horvátoknak hat pontjuk van, de az egymás elleni összevetésben a márciusi budapesti győzelmük miatt a magyarok állnak jobban. A válogatott jövő kedden Wales csapatát látja vendégül a Groupama Arénában.