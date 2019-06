Jön a kánikula, 35-36 fok is lehet

Egész héten szenvedni fog, aki nem bírja a hőséget.

A következő napokban fokozódik a meleg, a hét második felében 35-36 fok is lehet. A héten helyenként, a hét végén már többfelé lehetnek záporok, zivatarok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. Hétfőn napos idő lesz csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban 13-19 fok lesz. Napközben 29-33 fokig melegszik a levegő. Kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken a napos idő mellett legfeljebb néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet kedden 15-20, szerdán 16-21, csütörtökön 16-22, pénteken 17-22 fok között valószínű. A nappali maximumok kedden 29-33, szerdán 30-34, csütörtökön és pénteken 31-35 fok között alakulnak. Szombaton is napos időre lehet számítani. Helyenként - főként északnyugaton, északon - lehet zápor, zivatar. A szél megélénkül, több helyen meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 17-23, a legmagasabb hőmérséklet 32-36 fok között alakul. Vasárnap is több órára kisüt a nap. Ezzel együtt több helyen lehet zápor, zivatar, akár viharos széllökéssel. A minimumhőmérséklet 18-24, a maximum 30-35 fok között alakul, de északnyugaton már kissé hűvösebb is lehet.