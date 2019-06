Boris Johnson egyszerűen lecsapta a telefont, amikor azt mondták Trump keresi

A magyar technológia iránt többek között a New York-i La Guardia is érdeklődött.

Magyar fejlesztésű biztonsági rendszert telepít a New York-i La Guardia repülőtér. A több tucat nagy felbontású kamerából álló külső védelmi rendszer az egyik legmodernebb technológia, amivel a száz százalékban magyar tulajdonú metALCOM Zrt. leányvállalata, az Imageonix Technologies van jelen a nemzetközi piacon – írja a HVG . A La Guardia reptér árban és műszaki tartalomban is a magyar cég rendszerét találta a legjobbnak, így annak kiépítése hamarosan elindul és augusztus végére fejeződik be. Ha beváltja a hozzá fűzött reményeket akkor később a reptér belső útjait is az Imageonix kamerái védhetik.