Noé bárkája az akadémián

Alexander Brody élete kész regény. Filmre kívánkozna. Egyelőre könyv készült belőle. Ketten beszélgetnek. Élvezetesen.

A Serendipity állítólag a világ legjobb kifejezése. Már legalábbis Alexander Brody – hivatalosan reklámszakember, kevésbé hivatalosan életművész – szerint. Ennek a szónak nincs igazán találó magyar megfelelője - mondja. Véletlenszerű lényeges felfedezésnek fordítható, netán örömteli ráébredésnek. Várt, mégis egészen váratlan szerencsét jelent. Amiért amúgy meg kell dolgozni, hiszen a Serendipity a felkészültet jutalmazza.

Mindezt muszáj volt előre bocsátani, hiszen arról a könyvről írunk, amelynek címe: Megtalálni Serendipityt. Tehát illendő magyarázattal szolgálni az ismeretlen szóról. Még akkor is, ha le kell szögeznünk, ez igazából nem is egy könyv. Tény, vannak benne betűk, ezekből szavak, mondatok és történetek formálódnak, továbbá kiegészítik képek és az egész egy nagyon gusztusos kötetté áll össze. Viszont az is igaz, hogy ez a majdnem 300 oldal csak azért könyv, mert egyik szerzője olyan újságíró, aki mindig is az írott sajtóban tevékenykedett. Ha Nagy József netán a hangos és képes média elkötelezettje lenne, akkor mindaz, ami most olvasható, filmen lenne látható. Annak is való.

Adva van két régi barát. Egyikük már 86 éves, e sok év nagyobbik részét nem Magyarországon töltötte. Élete – valóban – kész regény. Nem csoda, hogy 51 éves barátja úgy látta, ezt érdemes megörökíteni. Életrajzi regényt azonban már sokan írtak. Nagy József – aki a 168 Óránál tanulta meg az újságírást, dolgozott a Népszabadságnál is, most pedig 24.hu munkatársa - tehát azt találta ki, hogy kettejük beszélgetéseiből álljon össze a kötet. Alexander Brody pedig partner volt ehhez, ám azzal a feltétellel, hogy ne csak ő meséljen, hanem időnként a kérdező is. Amiből nagyon érdekes korrajz is született, azon kívül, hogy megismerkedhetünk a főszereplő tényleg érdekfeszítő életével.

Ez az ember nem akármilyen családba született ugyanis. Nagyapja Bródy Sándor, az író, egyik nagybátyja az ugyancsak író Hunyadi Sándor, aki a nagypapa házasságon kívül született gyermeke. De még azok a rokonok is több szót érdemelnek, akiknek nincs közük a magyar irodalomhoz. Ráadásul a jómódú és a társasági életben igen aktív család korának rengeteg hírességével kapcsolatban állt, így róluk is sokat megtudhatunk a könyvből. De ez még nem minden. Az Amerikába távozó Sándor gyerek – akiből kisvártatva Alexander lett – rengeteg „világsztárral” került kapcsolatba. Olvashatunk tehát véletlen találkozásáról Audrey Hepburnnel, akit azonnal felismert, és Diane Keatonnal, akiről viszont nem tudta, kicsoda. Személyes történetei vannak – mondhatnánk: természetesen – Albert Einsteinről és Jorge Luis Borgesről, hogy csak néhány példát említsünk.

Mindez baráti kvaterkázás közben, igazán érdekesen tálalva. Nagy József eddig is interjúival hívta fel magára a figyelmet. Kétségkívül tud kérdezni és nagyon pontosan kiemeli a lényeget. A jelek szerint pedig nem csupán 15, vagy 30 percen át képes fenntartani a figyelmet, hanem hosszabban is. Előállított tehát egy szinte letehetetlen könyvet, s valóban csak azt sajnálhatjuk, hogy nem filmre dolgozott, mert az egész teljesen filmszerű. Érdemes tehát – akár véletlenül, akár szándékosan – felfedezni Serendipityt, megismerkedni Brodyval – és barátjával is.



***

Alexander Brody−Nagy József: Megtalálni Serendipityt Magvető Kiadó, 2019 288 oldal