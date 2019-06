Sok fideszes sem érti, milyen médiaellenszélről beszél állandóan Orbán

Egy új amerikai pályázat arra utal, hogy Washingtonban fontolóra vették a Szabad Európa Rádió magyar adásának újraindítását. A vételhez elég lesz egy okostelefon.

Magyarországra is jutna abból a 770,3 millió dolláros pályázati pénzből, amelyet a kelet-európai és ázsiai demokráciák erősítésére szánnak Washingtonban – értesült a Népszava. Forrásaink szerint a programot több amerikai demokrata képviselő, az amerikai külügyminisztérium egy magas beosztású hivatalnoka, valamint a Képviselőház úgynevezett megajánlási bizottsága is kiemelten támogatja. Lapunk információi szerint az összeg egy részéből újraindítanák a Szabad Európa Rádió (SZER) magyar nyelvű online adását is, hogy ezzel is támogassák a magyar sajtószabadságot. Az amerikai állami pénzből, kongresszusi döntés alapján működő rádió román és bolgár adása idén januárban már újraindult. A vételhez számítógépre vagy okostelefonra van szükség, a régi, rádióval fogható rövidhullámú adásokat nem tervezik felújítani.

Az ügyben kerestük a Szabad Európa Rádiót, akik annyit válaszoltak, hogy tudnak "a magyar médiahelyzetről folyó washingtoni tárgyalásokról", de nem szeretnék kommentálni lapunk értesüléseit. A magyar adás újraindításának ötlete már 2012-ben felmerült. Akkor Mark Palmer egykori budapesti nagykövet, Charles Gati professzor és Haraszti Miklós közös cikket írt erről a Washington Postban. Konkrét lépés azóta sem történt, tavaly az amerikai külügy illetékese a Népszava érdeklődésére még azt mondta: nincs döntés arról, hogy újraindulna a Szabad Európa Rádió magyar adása. Az ugyanakkor jelzésértékű, hogy a most „készülő” támogatási csomag kapcsán forrásaink szerint többször is felmerült a magyar adás. A Freedom House korábbi felmérése szerint Románia és Bulgária sajtója is „részben szabad” minősítésű, csakúgy mint Magyarországé. Ráadásul a pontozás tekintetében a két kelet-európai állam valamivel még jobban is szerepelt, mint Magyarország. A SZER magyar adásának amerikai és magyar támogatói ennek megfelelően azzal érvelnek, hogy Magyarországon még nagyobb szükség lenne egy ilyen, a helyi kormánytól független médiumra. Úgy tudjuk, a rádióval kapcsolatos javaslatról már David B. Cornstein budapesti amerikai nagykövetet is tájékoztatták. Mindez már csak azért is figyelemre méltó, mert épp a napokban számoltunk be arról: az amerikai külügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekkel foglalkozó irodája 700 ezer dolláros pályázatot indított a közép- és kelet-európai régióban lévő független médiumok oktatási támogatására. Ez a projekt is kezdeti stádiumban van, egyelőre azokat keresik, akik megfelelően megterveznék a programot, így újságírók, sajtótermékek egyelőre még nem pályázhatnak.