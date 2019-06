Töretlenül érkezik az uniós támogatás Magyarországra

Egyesek hatósági segédlettel, ingyen szeretnék megszerezni a vagyonomat - véli Bige Lászó nagyvállalkozó, aki nem alkuszik, így inkább bezárja nagy múltú szolnoki vegyigyárát.

A végkielégítések kifizetésével napokon belül megkezdik a szolnoki Bige Holding – az egykori szolnoki Tiszamenti Vegyiművek – dolgozói elbocsátását – tudtuk meg Bige László tulajdonostól. A kiváltó ok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság május 31-i határozata, amiben bizonyos, a kénsavgyárukban tapasztalt rendellenességekre hivatkozva megtiltották az üzem működését. A lapunk birtokába került dokumentum az úgynevezett óleumtorony szigetelése és betonszarkofágja sérüléseinek megszüntetését, bizonyos tartályok műszaki hibáinak feltárását és kijavítását, a tárolt veszélyes anyag mennyiségének a megengedett szint negyede alá csökkentését és minderről biztonsági jelentés készítését írja elő. Bige László a határozat megállapításait egészében szabálytalannak és végrehajthatatlannak tartja. A legkirívóbb ellentmondás – amire a Bige Holding június 4-i válaszlevele is rávilágít -, hogy a felsorolt hiányosságok elhárítása szintén veszélyes üzem, amit ugyanakkor a határozat tilt. A veszélyes anyagok szintcsökkentése nemcsak hogy ellehetetlenítené a termelést, de – a tilalom miatt - egyenesen bűncselekmény, az erre utasítás pedig felbujtás - vélik. A többi felhánytorgatott hiányosság szakértőik szerint a legkevésbé sem csökkentette a biztonságot, azok normál karbantartással orvosolhatók. E munkálatok a tilalomig zajlottak is. Mi több: a hatóság kifejezett élet- és robbanásveszélyes helyzetet teremtett azzal, hogy a tiltás a már kiszerelt, kamionokra pakolt késztermékek kiszállítására is vonatkozott. Mint azt Kubola Imrétől, a Bige Holding ügyvezetőjétől megtudtuk, az ezzel kapcsolatos, sürgős kérésük nyomán a már előkészített áruk kiszállításra végül mégis lehetőséget kaptak. Ugyanakkor arra, hogy miként hidalják át az elhárítás tilalmát, a hatóságtól nem kaptak támpontot. Levelük hasonlóképp kifogásolja, hogy a rendelkezés a kénsavüzemmel együtt kriolitgyárukra is vonatkozik, miközben utóbbinál semminemű gond nem akadt. A dokumentum, amiben határidők sincsenek, így számukra végrehajthatatlan - fogalmazott Bige László.

Tekintettel arra, hogy jelen pillanatban a Bige Holding jó anyagi körülményeknek örvend, a vállalkozó nem lát más kiutat, mint a mielőbbi bezárást, az összes – dolgozói, beszállítói, banki – tartozás azonnali kifizetését. Ugyanakkor maga és vezetőtársai is értetlenül állnak a kialakult helyzet előtt és - elsősorban az (állandó alvállalkozóikkal együtt) 250 dolgozó, valamint a magyar ipar szempontjából - rendkívül sajnálják, hogy ilyen lépésekre kényszerülnek. Az 1951-ben alapított gyár jól működik, nyereséges, mintegy 40 országba szállít, termékei keresettek. Bige László hangsúlyozta: a Bige Holdingból évek óta sem osztalékot, sem fizetést, sem más juttatást nem kap, minden nyereséget visszaforgat. A tilalom miatt a gépsorok ma állnak, bár a kénsavalapanyagokat naponta milliós költséggel tartják melegen. Ha ezzel is felhagynak, az anyag használhatatlanná válik és tönkreteszi a tárolóedényeket. Egy hosszabb leállás nem feltétlenül a technológia, hanem inkább piacaik elvesztése miatt válik visszafordíthatatlanná. A határozat negyedik pontjába foglalt biztonsági jelentést a cég már elkészítette és postázta - közölte Kubola Imre. Annak kivizsgálására – a lakossági meghallgatással együtt – a hatóságnak legfeljebb 91 nap áll rendelkezésére. Május végén egy – szerintük szintén veszélytelen – gázszivárgásra hivatkozva még csak felfüggesztették a gyár működését, ám ez az újabb papírral tilalommá változott. A Bige Holding kétségbe vonja a hatóság szakértőjének felkészültségét és így a határozat szakmaiságát is. Pontatlannak tartják a Nemzeti Nyomozó Irodánál zajló nyomozás általuk megismert megállapításait. (Eme eljárás keretében razziáztak náluk a hatóságok tavaly novemberben.) Az egység jövőjét firtató kérdésünkre Bige László először úgy fogalmazott, hogy a kifizetések után felőle bárki viheti a működésképtelen, piacait vesztett gyárat. Ám miután a hatósági akciók általa vélt mozgatórugóiról érdeklődtünk, hozzáfűzte: mivel gyárai biztos anyagi alapokon állnak, gazdaságilag támadhatatlanok és nem eladók, így meggyőződése, bizonyos körök fondorlatosan, hatóságok és strómanok felhasználásával, lényegében ingyen szeretnék megszerezni vagyonát. Ezt igyekszik megakadályozni, de a gyár sorsa tekintetében ennél konkrétabb elképzelései egyelőre nincsenek. Azt, hogy kikre céloz, nem kívánta pontosítani, mondván, sejtéseit nem tudja bizonyítani. De azt különösnek tartja, hogy a hatóságok, amelyek évtizedek óta kitűnő napi munkakapcsolatban állnak velük (a katasztrófavédelem rendszeresen náluk gyakorlatozik), hirtelen és alaptalanul bezárási utasítást adnak. Hasonló hatósági támadásokra a jövőben is számít. A következő célpont - a kisebb szolnoki egység mellett - központi műtrágyagyára, egyszersmind legértékesebb vagyoneleme, a pétfürdői Nitrogénművek lehet - véli.

Csányit sejtik a háttérben Évtizedes pletyka, hogy a 80-as években Erdélyből áttelepült, ma több mint kétszázmilliárdra becsült vagyonával az ötödik leggazdagabb vállalkozónak tartott Bige László gondjai mögött Csányi Sándor OTP-vezér áll. Tény, hogy a vállalkozó nagybevásárlásait - így a Tiszamenti Vegyiművek 1997-es, illetve a Nitrogénművek 2002-es megvételét - egyaránt jelentős OTP-hitel segítette. Ráadásul a pétfürdői gyár eladói oldalán is a Csányi-alelnökölte Mol állt. Nem cáfolt hírek szerint a két üzletembert közös vadászatok hozták össze. Aztán történhetett valami. Forrásaink kártyázás közbeni vitáról tudnak, ugyanakkor valószerűbb, hogy Bige László egyszerűen kibújt Csányi Sándor egy fajta strómanjának szerepéből. Ennek látható jeleként az OTP Bank 2008-ban egyik napról a másikra gigahitele azonnali visszafizetésére kötelezte a Nitrogénműveket, amit a Gyurcsány-kormány mentett meg. Ezután Bige László előre menekült, megszabadult bankhiteleitől, fejlesztett és igyekezett piaci alapon a felszínen maradni. Ha Bige László netán Csányi Sándorra célozna, mint aki küldöncein keresztül igyekezné ellehetetleníteni, az a jelek alapján nem lenne alaptalan. A tíz évvel ezelőtti válságos napokban Csányihoz közel sorolt magánszemély indított - sikertelen - pert a Nitrogénművekért, 2013-ban pedig úgy happolták el Bigéék elől a Kitét, hogy a központi agrárcéget az első, fura vevők után mára Csányi Sándor vette a nevére. A Nitrogénművek Csányi Sándor mellett kívánatos portéka lehet akár a kormányfő strómanjaként számon tartott Mészáros Lőrinc, akár Andrej Babis cseh miniszterelnök cégei számára is. Bigénél vizsgálódik a versenyhivatal, illetve a katasztrófavédelem mellett a rendőrség is eljárást folytat ellene. E két utóbb szerv felett belügyminiszterként a Csányi Sándor szűk köréhez sorolt, az OTP-igazgatóságban is megfordult Pintér Sándor áll. A Bige Holdingnál zajló eljárás kapcsán az Országos Rendőr-főkapitányságtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és más bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság emellett - egy korábbi ügy kapcsán - vesztegetéssel gyanúsítja, aminek nyomán néhány napra előzetesbe is került. Nem először és valószínűleg nem is utoljára - húzza el a száját ezzel kapcsolatos felvetésünkre a nagyvállalkozó, akiben ugyanakkor - mint rögzíti - fel sem merül cégei eladása. Megkeresésünkre az OTP Banktól annyit írtak: Csányi Sándor nem foglalkozik a témával.