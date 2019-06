Kiengedték a Viking Sigyn kapitányát, kifizette a 15 milliós óvadékot

A tulajdonos még Puskás Ferenc unokájánál is többet keresett az emléktárgyakon és a Puskás márkanéven.

Árbevétel szempontjából rekordévet zárt 2018-ban a puskas.com Kft., a Puskás márkanév tulajdonosa, az emlékoldal kezelője és a relikviák értékesítésével is foglalkozó cég, a 2017-es 24 millió forint után 44 millió folyt be a kasszába - írja az mfor.hu . A társaság alapítója és 47 százalékban legnagyobb tulajdonosa Szöllősi György, aki egyben Orbán Viktor miniszterelnök kedvenc lapjának, a Nemzeti Sportnak is a főszerkesztője.