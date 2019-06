Vonat gázolt halálra egy nőt Érden

A 19 éves gyanúsított egy zuglói üzletre csapott le, fénykép alapján körözi a rendőrség.

Felfegyverkezve elkövetett rablás kísérlete miatt keresi a zuglói rendőrkapitányság a 19 éves Cryns Béla Arnoldot, aki gyanújuk szerint kedd reggel tapétavágó késsel próbált meg kirabolni egy lottózót az Erzsébet királyné úton.

A Cryns Béla név máshonnan is ismerős lehet: ugyanígy hívják az „Angyalföld rémeként” is ismert, sok év fegyházra ítélt bűnözőt, akivel a Hír TV Riasztás című műsora kétszer is interjút készített