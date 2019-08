Megbírságolja Óbuda a Sziget szervezőit

Semmi nem igaz a propaganda fantáziálásából – írja a Momentum EP–képviselője, aki szerint a vádaskodó újságíró kedvenc pornófilmből merítette a leszbikus zaklatás vádját.

„Meglepődve tapasztaltam, hogy friss házasként, pont a nászutam előtt vádolt meg azzal a Fidesz propaganda-gépezete, hogy szerintük még tavalyelőtt, édesapám munkahelyén egy lányt zaklathattam. Korábban azt hittem, Vona Gábor és az őt vádoló transzvesztita úr történeténél vadabbat már nem tud felböffenteni a kormánypárti propaganda, de tévedtem” - írta hétfő délután, Facebook-bejegyzésében Donáth Anna. A momentum politikusnője kíváncsi lenne, hogy a NER szerkesztőségeiben hogy nem veszik észre az iszonyatos kórházi állapotokat, az elvándorlást vagy a korrupciót – és valódi hírek helyett miért őt Momentum alelnökét kombinálják össze kedvenc netes pornófilmjeik jeleneteivel. Donáth hangsúlyozza, hogy semmi nem igaz az elsőként a Ripostban leírt cselekményből, miszerint ő két éve részegen ajánlatot volna egy, a Donáth-féle szeretetotthonban önkéntes munkát végző középiskolás lánynak.

„Bárki is vagy te, aki ezt írtad rólam, nézz a lányod vagy az édesanyád szemébe, és képzeld el, hogy róluk írnak ilyet.”

„Képzeld el, hogy az állami propagandagép őket veszi célba. Ilyen rendszert építesz a hazug írásaiddal” – jegyzi meg a Momentum alelnöke, aki ezután pontokba szedve cáfolja kormánypárti lap állításait.

„1. A levélmű alkotója szerint az eset tavaly előtt, egy keddi Sziget-napon történt. Abban az évben egyetlen alkalommal, egy Quimby-koncerten voltam a Szigeten, de még a megelőző pénteken, és utána sem Békásmegyerre mentem, a közelében sem jártam. 2. A fikció szerzője szerint „saját szállodaként” használtuk az intézményt. Ennek semmi értelme nem lett volna, hiszen mellette áll a családi házunk, a saját szobámba is mehettem volna. A levélíró állítólag már akkor is a szomszédunkban (!) lakott, és most is ott él – ha így lenne, ezt is tudná. 3. Őszintén nem tudom, mit jelent a „nem részletezem, de rám támadt!”-vád, pláne egy olyan cikkben, ami azzal indul, hogy a névtelen cikkírónak a névtelen levélíró „részletesen leírta’”, miként történt a képzeletbeli zaklatás. Biztos van olyan szennyes fantáziavilág, ahol a „nem részletezés” valami egyértelműen, nagyon perverz dolgot jelent, de sajnos nekem mégis muszáj megkérdeznem: mi a vád? Önök szerint pontosan, fizikailag mit csináltam? 4. Soha senkit nem bocsátottak el amiatt, mert tőlem „védett” másokat. Soha senkit nem is zaklattam, sem itt, sem máshol. Továbbra is a lehető legszigorúbban védi a Momentum teljes közössége a zaklatás áldozatait, ebben nem kötünk semmilyen kompromisszumot.”

Donáth Anna bejegyzése végén hozzáteszi, be fogja perelni a hamis történettel előálló propagandalapokat.

„Végig fogom csinálni, és fizetni fognak a hazugságért” - írja a politikusnő.

A Ripost cikkét egyébként átvette a Lokál, az Origo és a Magyar Hírlap is – mind idézik az állítólagos áldozat szavait, és egyikük sem jelzi, hogy az ügyben megkérdezték volna Donáth Annát. Az Origo ráadásul épphogy a becélzott politikusnőtől kérte számon a nyilvános reakció hiányát.