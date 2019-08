Hulmán költözött a Nyíregyházi Állatparkba

Harmadik alkalommal indította el Szívószálmentes Augusztus kampányát a Felelős Gasztrohős Alapítvány.

Manapság már – minden értelemben - a csapból is műanyag folyik, ennek ellenére nem mondható igazán tudatosnak a plasztik termékek fogyasztása. Apróságnak tűnhet egy-egy szívószál szemétbe, majd tengerbe kerülése, de ha a világon mindenki csak egyet használna élete során, akkor is több milliárd műanyagszállal szennyeznénk a környezetünket. De egy főre nemcsak egy jut: az alapítvány számításai szerint csak a magyarországi vendéglátóhelyeken annyi szívószál fogy, amennyivel két és félszer körbetekerhetnénk a Földet. A tavalyi, több mint 100 ország részvételével megrendezett International Coastal Cleanup szemétszedő eseményen a szívószál is szerepelt a leggyakrabban összegyűjtött hulladékok között.

“Bár a klímakatasztrófát vagy a műanyagszennyezés kérdését nem a szívószálmentesség fogja megoldani, és azt is látjuk, hogy a sokkoló hírektől sokan “lefagynak”, nem tudják, hogyan, mivel induljanak neki a környezettudatosabb életmódnak, úgy gondoljuk, jó kezdés lehet ez a kihívás ” - mondta Szabó Eszter, a Felelős Gasztrohős Alapítvány kommunikációs vezetője.

A kezdeményezéshez idén is csatlakoztak vendéglátóhelyek, ahol szólni sem kell, hogy szívószál nélkül kérjük az italt. A Fenntartható Vendéglátóhely minősítési kritériumai között egyébként szerepel is a szívószálmentesség, az 50 ilyen vendéglátóhely mellett néhány strand és mozibüfé is csatlakozott az akcióhoz.