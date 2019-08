Eltiltottak öt orosz súlyemelőt doppingolás miatt

A 36-szoros válogatott védő hatvankét éves korában hunyt el.

Hatvankét éves korában elhunyt Jose Luis Brown világbajnok argentin labdarúgó. A 36-szoros válogatott védő haláláról az argentin sajtó számolt be hétfőn, később egy internetes bejegyzésben megerősítette a dél-amerikai ország szövetsége is. Brown az 1986-os vb előtt két évvel súlyos térdsérülést szenvedett, és még a mexikói torna évében sem épült fel teljesen. Akkori klubja, a Deportivo Espanyol a szezon végén meg is vált tőle. A védő ennek ellenére bekerült a mexikói vb-re nevezett keretbe. Sőt, miután az elsőszámú középhátvédre, Daniel Passarellára betegség miatt nem számíthatott Carlos Bilardo szövetség kapitány, Brown a kezdőcsapat biztos pontja lett a tornán, amelyen a Diego Maradona vezette argentinok mind a hét mérkőzését végigjátszotta. Az NSZK ellen 3-2-re megnyert döntőben Brown szerezte az első találatot, a nemzeti együttesben az volt az egyetlen gólja.