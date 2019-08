Kevesebb Sziget-lakó, szerényebb nyereség

Az idén kissé csökkent a Sziget fesztivál látogatottsága és nyeresége. A szervezők szerint a jövőben is biztos kézzel képesek nagy tömegeket terelni.

A Sziget idei látogatottsága mintegy 25-30 ezer fővel alulmúlja a tavalyi csúcsot, így a nyereség is szerényebb lesz a 2018-asnál – közölte a tegnap zárult Sziget Fesztivál kapcsán lapunkkal Kádár Tamás főszervező-cégvezető. Az ezzel együtt kiadott, délutáni közleményük 530 ezerre becsli az értéket, ami ugyanakkor a tavalyi, 565 ezres rekord utáni második legmagasabb érték. Bár az eredményre a cégvezető nem közölt pontos számot, tavalyi nyilatkozata szerint a rendezvény egymilliárd körüli profitot hozott. (A – többek között – a Voltot és a Balaton Soundot is szervező társaság nyeresége ugyanakkor elérte a másfélmilliárdot.) A visszaeséshez hozzájárul, hogy a fesztivál 10,8 milliárd forintos költségvetése is meghaladja a tavalyi 10,1 milliárdot. És ha ez nem lenne elég, pont a legerősebbnek szánt - így számukra is legdrágább - utolsó napra romlott el az idő, amit napijegy-eladásaikon is megéreztek – derül ki közleményükből. Bár az idei program valóban túl drága, a társaság jelenlegi célja, hogy valamennyi műfaj legnagyobb sztárjait a Szigetre hozza – reagált kérdésünkre Kádár Tamás Gerendai Károly lapunknak adott, a rendezvény első napján megjelent nyilatkozatára. A fesztivál ma már csak kisebbségi részt birtokló alapítója a látogatószám további növelésének korlátai miatt ugyanis az idei programot már fenntarthatatlanul költségesnek nevezte. A stratégia egyelőre mégis működni látszik, még akkor is, ha idén hét napra talán túlzásnak tűnhet kilenc kiemelkedő név – szögezte le ennek kapcsán Kádár Tamás. A műsorkínálat összetételét mindazonáltal nem csak a pénz, hanem a szerencse is befolyásolja, hisz nem tudható, épp mikor ér rá egy-egy húzó név – tette hozzá. Megjegyzendő: az első nap, Ed Sheeran fellépése kapcsán a közösségi és hagyományos médiát számos, a közönség soraiban kialakult, erőteljes tolongásról, pánik-közeli helyzetekről szóló panasz lepte el. Ezekből az is kiderült, hogy a koncert után sokáig órákba telt a kijutás a Szigetről. Kádár Tamás ennek kapcsán lapunknak leszögezte: számítottak a nagy tömeggel járó feladatokra, hisz ilyen nem először fordul elő, illetve remélik, nem is utoljára. Az eljárásrend szerint a közönséget szakaszokban engedték ki a fesztivált a parttal összekötő K-hídon, ami, bár lassabbnak tűnhet, ez szolgálja a biztonságot. Úgyszintén emlékezetes, hogy az angol szupersztár fellépése után távozó tömeg eleinte a K-híd furcsa nyikorgására figyelt fel. Kádár Tamás tudomása szerint, bár a híd teljesen biztonságos, a főváros tulajdonában lévő, a Budapest Közút kezelésében lévő létesítményre már készült – rendezvényeiket is figyelembe vevő - felújítási terv. Igaz, mindeddig nem akadt rá pénz. Ama kérdésünk kapcsán, hogy ők miért nem járulnak hozzá a felújítás költségeihez, a főszervező rögzítette: a Sziget, ami évente százezer külföldi fiatalt hoz Budapestre, komoly bérleti díjat fizet a fővárosnak, ezen kívül több százmilliós, öt éves, helyszíni fejlesztési tervet is vállalt. Így nem gondolja, hogy nekik kellene a hídra áldozni. Ugyanakkor örömmel tárgyalnak bárkivel a kivitelezésről, „még akkor is, ha ez hagyományosan állami és önkormányzati feladat”. A cégvezető tájékoztatása szerint hatósági engedélyük alapján a rendezvényen egyszerre legfeljebb 95 ezren tartózkodhatnak. A 76 hektáros területen többen is elférnének, de a helyszín felszereltsége ennyit bír el – tette hozzá. Közleményükben arra is kitérnek, hogy az elmúlt évek során a befogadóképesség a fejlesztéseik révén emelkedett. Annak kapcsán, hogy a készpénzmentes fesztiválon az első nap nem vagy csak akadozva lehetett paypass-kártyákkal fizetni, Kádár Tamás kijelentette: az érintésmentes kártyafizetéseket egy, az OTP Banknál felmerült technikai gond miatt körülbelül 20 percen át nem tudták fogadni. Olyan helyzet pedig nem fordulhat elő, hogy ez a karszalagba épített, feltölthető Festipay-rendszerrel együtt romoljon el, vagyis lehetetlenné váljon a fizetés. Hisz utóbbi magán a chipen tárolja az ügyleteket és az egyenleget. A feltöltött összegekből „egyre kevesebb” marad náluk, a kártyás és az applikáción keresztüli feltöltést a fesztivál után kérés nélkül visszautalják. Igaz, kártya estén a bank levon egy 300 forintos „elfogadási díjat”, amit – a cégvezető magyarázata szerint – a bolti fizetések esetén is felszámolnak. A készpénzes feltöltők esetében pedig abból indulnak ki, hogy távozás során mindenki visszakéri a pénzt, a bent maradó összeget pedig nincs kinek visszaadniuk. A Szigetre idén a világ több mint 100 országából látogattak ki. A legtöbben az Egyesült Királyságból érkeztek, majd sorban következtek a hollandok, franciák, németek és olaszok. A több mint ezer fellépő a világ 62 országából érkezett. Idén az egyszerre bent lévő látogatók körülbelül 53 százaléka volt magyar. Közleményünkben kiemelik a klímakatasztrófára figyelmeztető Jane Goodall főemlőskutató, a The Arrow néven a szerelem egyenlőségét hirdető két akrobata fiú, valamint Emi Mahmoud költő-aktivista fellépését.