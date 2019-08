A jó, a rossz és a csúf

A jó polgár kedvenc csapata a Felcsút. A tökmagot szereti, mégis szotyizik. Bálványosról azt hiszi, azért az a neve, mert ott kell bálványozni Kedves Vezetőnket, aki 15 éves programmal állt elő, de ő legalább a duplájában reménykedik. Azt szeretné, hogy Kedves Vezetőnk Horthynál, Kádárnál, sőt Ferenc Józsefnél is hosszabb ideig boldogítaná nemes nemzetét. A konzultációs íveket fénymásolja és tízszer küldi vissza. A Gundelből hozatja az ebédjét. Ódon lakása kétszáz éves freskóját lemeszelteti. Bikaként rontott neki az Európai Ügyészségért gyűjtők asztalának, és a gyűjtők sikerétől gutaütést kapott. Bojkottálta a fővárosi önkormányzati választás előválasztásának előválasztását. Hatszáz órát túlórázik hetente. Mind a 19 megyei napilap első oldalát elolvassa. Kevesli Mészáros Lőrinc (1. hely a százas listán) és Tiborcz István (32. hely) vagyonát. Imába foglalja a Kunigunda útja védőinek hős nevét. Azt híreszteli, hogy az állatorvos Hadházy gyermekkorában macskákat kínzott. Szerinte Szél Bernadett KISZ-titkár lett volna, ha kissé idősebb. Úgy tudja, hogy Dobrev Klára nagyapja Apró volt, nagyanyja pedig Biszku Béla. Hallotta, hogy Varjú László eredeti neve Vércse. Állítja, hogy Tóth Bertalan leánykori neve Szlovákh. Követeli, hogy minden miniszternek járjon egy szolgálati helikopter. Leköpi bőrgyógyászát, ha megtudja, hogy kimegy Svédbe. Biztos benne, hogy Karácsony nem hisz a Jézuskában. Pletykát terjeszt: Kunhalmi Ágnesnek még azeriből sincs nyelvvizsgája. Vadai Ágnes katonatiszt volt. Mesterházy még hivatalszolga sem lehetne Szijjártónál. Megállapítja kárörvendőn, hogy Kovács László úgy eltűnt, mint Houdini. Bátran kimondja: egy Lendvai egyenlő két Kunhalmival. Állítja, hogy Vágó István akkora blogger, mint Veres Péter, de nem magyar paraszt. Nem bánja, ha hajnalban, stikában Nagy Imrét kipaterolják a Kossuth térről a Fehér Ház mellé. Egy kicsit Kossuth Lajos is gyanús neki, mert libsi volt és Turinba disszidált. Viktor napon két disznót is leöl, s kétméteres kolbászt tölt Békéscsabán. Kósának küld ezer forintot kenyérre. Hálószobája falán Szent és Rogán Antal képe lóg. Mindenképpen Szijjártónál csináltatná a gyeplőjét. Kedvenc szocija Szili Katalin, aki egymilkóért ad tanácsot Kedves Vezetőnknek. Örül, bár ritkán, ha Harrach Péter elmosolyodik. Kovács Zoltán a magyar TASZSZ. Derék dolognak tartja, ha Kedves Vezetőnk a pocakján egy lukkal arrébb teszi a derék-szíját. Tetszik neki, ha Áder felteszi a kukacát a horgára. Nem kedveli az új, liberális szlovák elnöknőt, Zuzana Caputovát, mert az Budapesten meglátogatta Göncz Árpád sírját, viszont nagyon kedveli a német Ursula von der Leyent, mert az egy kicsit dédelgeti a magyarokat. (Egyébként biztos benne, hogy a szlovák elnöknő eredeti neve Kaput Zsuzsanna.) A Kossuth tér látványának 1944-es visszaállítását azért nem kedveli, mert nem lehet ott Kedves Vezetőnk bronz lovasszobra. Szíve szerint meghosszabbítaná a felcsúti kisvasutat Triesztig, a magyar tengerig. Meggyőződése, hogy Che Guevara tömeggyilkos, Ságvári pedig rendőrgyilkos volt. A finnek nem nyelvrokonok, mert nincs Alkotmánybíróságuk, az oktatási miniszter felügyeli az Akadémiájukat, és a demokráciájuk tökéletlen, nem illiberális. Nem is sejti, mi az az illiberális. Azt hallotta vidéki sógorától, hogy a tehenek jobban tejelnek, ha folyamatosan vetítik nekik Kedves Vezetőnk beszédeit. Bár nem tudja ki az, de nagyon szimpatikus neki Takaró Mihály irodalomtörténész. Büszke az új brit miniszterelnökre, Borisra és az amerikai elnökre, Donaldra, mert mindkettőnek olyan decens a frizurája. Formásan simának tartja Berki Krisztián főpolgármester jelölt herezacskóját, de azért Tarlósnak szurkol. (Puzsér heréinek állapotáról nincs ismerete.) A rossz polgár Tusványosról azt hiszi, hogy egy posványos. Mindig megeszi a konzultációs íveket. Ruszki migránsokat bújtat a spájzában. A NER-ről azt hiszi tartós tej, mint az UHT. Úgy gondolja, hogy a grenadírmars a Közszolgálati Egyetem indulója. Tormay Cécile-ről a Lokálban olvas először. Nem lő rénszarvast, nem lovagol be fehér lovon Kolozsvárra, az Újpestnek drukkol, nem olvas Wass Albertet és nem repül magángépen külhoni meccsekre. A Családok Évében elválik a nejétől, mert abortusza volt. A trieszti tengeri kikötőnket rendületlenül cikizi, mert nem tudják használni a mélymerülésű tengeri hajók, de Mészáros jachtja igen. Soron kívül masírozik be a Kékgolyóban az onkológiára. Nincs elájulva Rogán Cecília állami pénzzel támogatott sportügyi munkásságától. Nem lelkesedik a nándorfejérvári diadal 563. évfordulójának kiemelkedő megünnepléséért. Rosszul ismeri a magyar történelmet, mert azt hiszi, hogy míg 1541-ben a törökök, 2019-ben a fideszesek vették be a budai Várat. Kevés a tanár, s ezért felelősnek tartja Kedves Vezetőnket is. Megnézi Alföldi Róbert minden rendezését és szereplését. Mészáros Lőrinc és Orbán Ráhel néven a legzsúfoltabb étteremben is tud asztalt foglalni. Szereti a finn Joloupukkit. És ki a csúf? Sajnos Magyarország, melyet csúffá tettek a ma már ötven éves fiúk.