Átverés: csak papíron emeltek a mentősök bérén

Kétségbeesett lépésekre kényszerül a kormány, hogy működőképes szinten tartsa a kormányhivatalokat.

A legújabb Magyar Közlönyben jelent meg a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely rendelete arról, hogy magasabb besorolást kaphatnak a fővárosi és a megyei kormányhivatalokban foglalkoztatott kormánytisztviselők, vagyis valamivel növekedhet a bérük.

Szakszervezeti vezetők szerint a lépésre azért kényszerült a kormány, mert a vezetői posztokra és a vezető szakértői helyekre egyszerűen nincs jelentkező, nemcsak a fővárosban jelent gondot az ügyintézésben a nagyon magas létszámhiány, hanem a megyeszékhelyeken is korlátozzák a kormányablakok nyitvatartását és többet be is zártak közülük. Nem túlzás azt állítani, hogy gyakorlatilag bárkinek béremelést kínálhatnak az átsorolással, olyan tág feltételeket szab a jogszabály. Aki a kormány vagy a megyei kormánymegbízott által kiemeltté nyilvánított feladaton dolgozik, a munkája jelentős fizikai vagy pszichés terheléssel jár, legalább heti kétszer ügyfélfogadást tart, hatósági ellenőrzést végez, idegen nyelvet kell használnia, netán ismeri a jelnyelvet, vagy egyszerűen csak öt évet lehúzott a hivatalban, az azonnal átsorolható a magasabb bérrel járó beosztásba. Sőt az is, akinek nincs felsőfokú végzettsége, nem is régóta dolgozik kormánytisztviselőként, de „egyéb munkáltatónál jelentős tapasztalatot szerzett”. A Miniszterelnökségi Sajtóiroda az új rendelet egyértelmű üzenete ellenére változatlanul cáfolja a létszámhiányt és az ügyintézésben a lakosság által naponta tapasztalt nehézségeket. Az érdeklődésünkre küldött választ szó szerint, a fogalmazási bakik kijavítása nélkül közöljük: „A kormányhivatalokban országszerte több mint 32 ezer ember dolgozik, a fővárosi kormányhivatalok ügyfélforgalma érthetően magasabb a nyári időszakban is. Ahol kell, ott átcsoportosítással megoldható a tslétszámkérdés, ez egy egyszerű munkaszervezési kérdés, a vidéki ügyintézők önkéntesen vállalhatnak munkát a nyári hónapokban a fővárosi kormányhivatalokban, amelyért természetesen plusz pénzt kapnak. Az állampolgárok ügyintézése biztosított, egy kormányablakot sem kellett bezárni létszámhiány miatt.”