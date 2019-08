Két év kihagyás után újra versenyez Berki Krisztián

A címvédő, s ebben a szezonban is toronymagas esélyes katalán klub pénteken az Athetic Bilbao vendégeként játssza a spanyol labdarúgó-bajnokság 2019/20-as idényének nyitómérkőzését.

Pénteken az Athletic Bilbao és a Barcelona összecsapásával rajtol a spanyol labdarúgó-bajnokság 2019/20-as idénye. A címvédő katalánok eddig 255 millió euró értékben vásároltak játékosokat, a napokban pedig a klubvezetők Neymar visszaszerzéséről tárgyalnak. A 26-szoros bajnok a világklasszis brazil nélkül is a bajnokság legnagyobb favoritja, hiszen az Ajax csodagyereke, Frenkie de Jong mellett Antoine Griezmann is befutott az Atlético Madridtól. A Barcelona támadószekciója már így is elképesztő Lionel Messivel, Luis Suárezzel és a franciával. Kérdés, mi szükség arra a Neymarra, aki két éve kígyót-békát kiáltva távozott, miközben ott van a szélre a korábban 125 millióért vásárolt Ousmane Dembélé és a 145 millióért szerződtetett Philippe Coutinho is. Az igazsághoz persze hozzátartozik, egyikük sem váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket...



A Barcelona eddig 146 millió összeértékben adott túl maroknyi perememberén, tehát jelenleg több, mint 100 milliós a mínusz. Az tehát szinte kizárt, hogy Neymarért több száz milliót ki tudnának fizetni – 2017-ben 222 millióért adták el –, hiszen már Griezmann megvásárlásakor is kölcsönhöz folyamodtak. Kedden a felek négy órán át tárgyaltak – a kiszivárgott információk szerint a Paris Saint-Germain elsősorban pénzt szeretne látni, és csak másodsorban játékosokat. Ráadásul nem azokat a futballistákat, akiket a Barcelona magától kínálna. Tartalék megoldásként még egy kölcsönszerződés is szóba kerülhet, ezzel mindkét klub időt nyerhetne a helyzet megoldására, ugyanis a PSG biztosan nem szeretne a keretében tudni egy ott lenni nem akaró, problémákat generáló Neymart.

Néhány nappal korábban a Real Madridot is összeboronálták a brazillal, ugyanakkor a tavalyi bronzérmes már jobban kiköltekezett, mint a nagy rivális. Ugyan négy peremember eladásából befolyt 115 millió, a kiadási oldalon 305 millió áll.

A Chelsea-től érkező Eden Hazardnak azt az űrt kellene betöltenie, amit még Cristiano Ronaldo hagyott maga után. Ezt tavaly házon belül nem sikerült megoldani, Gareth Bale helyzete pedig még inkább fejtörést okoz Zinedine Zidane-nak. A francia tréner szabadulna a walesitől, aki Florentino Pérez elnök egyik kedvence. A 30 éves szélső ugyanakkor óriási bére miatt nem nagyon kell senkinek, mint ahogy a Bayern Münchentől visszatérő James Rodríguezen sem tudtak még túladni.

Amíg nem sikerül újabb játékosoktól megszabadulni, további érkezőkre nem lehet számítani, Zidane-nak alaposan megfiatalított csapatával kell harcba szállnia. Kérdés, hogy az egyaránt 21 éves Luka Jovic és Éder Militao, a 24 esztendős Ferlandy Mendy és az alig felnőtt korba lépő Rodrygo mit tud hozzátenni a csapat játékához, miközben Luka Modric, Sergio Ramos, Karim Benzema és Marcelo is túl vannak a harmincon.



Szétkapkodták az Atlético Madridot, ugyanakkor Diego Simeone vezetőedző ezüstérmes együttesét sem szabad leírni. Griezmannról esett már szó, rajta kívül Lucas Hernández a Bayern Münchené lett, Rodri pedig már a Manchester Cityt erősíti. A nagy öregek közül pedig Filipe Luis, Diego Godin és Juanfran is búcsút intett a fővárosi klubnak.

Griezman helyére 126 millió euróért érkezett a Benficától Joao Félix, s ugyan a védelembe is jöttek új arcok – eddig inkább gyengült, mint erősödött az Atlético, amely 67 milliós profittal áll eddig az átigazolási piacon. Simeone egy csatárt még mindenképpen igazolna a sérüléssel bajlódó Diego Costa mellé, a madridiak a Valenciával tárgyalnak Rodrigo megszerzéséről, akiért 60 milliót fizetnének.

A csapatoknál lehet még jövés-menés az elkövetkezendő hetekben, ugyanis Spanyolországban szeptember 2-án zárul az átigazolási piac.

Az 1. forduló programja Péntek Athletic Bilbao–Barcelona (tv: Spíler2 21.00) Szombat Celta Vigo–Real Madrid (tv: Spíler2 17.00) Valencia–Real Sociedad (tv: Spíler2 19.00) Mallorca–Eibar 20.00 Leganes–Osasuna 21.00 Villarreal–Granada (tv: Spíler2 21.00) Vasárnap Alavés–Levante (tv: Spíler2 17.00) Espanyol–Sevilla (tv: Spíler2 19.00) Betis–Valladolid 21.00 Atlético Madrid–Getafe (tv: Spíler2 22.00)