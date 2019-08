Halálos baleset – Árokba csapódott egy autó Salgótarjánnál

Siófokon és más településeken csaptak le a terjesztői hálózatra, két focicsapatnyi gyanúsított került a rendőrautókba.

Száznál több rendőr hajtott végre összehangolt rajtaütést a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért szerdán Siófokon és más Balaton-parti településeken. Tizenkilenc embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hetet őrizetbe vettek - tájékoztatta a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön az MTI-t. A siófoki kapitányság a Készenléti Rendőrséggel együttműködve hajtotta végre az akciót, hogy a teljes drogterjesztő hálózatot felszámolhassák.

Az akció során huszonkét embert vittek be, akik közül később tizenegyet kábítószer-kereskedelem bűntette, nyolcat kábítószer-birtoklás vétsége miatt hallgattak ki gyanúsítottként. A kihallgatottak csoportjából hét embert őrizetbe vettek, és kezdeményezték letartóztatásukat.

A rendőrök több lakást is ellenőriztek: a kutyával végzett házkutatások során többféle kábítószergyanús fehér port, növényi törmeléket, készpénzt találtak, de volt, ahol egy bozótvágó kés is előkerült. A nyomozók vagyonelkobzást is tartottak, a rajtaütések helyszínén pedig autókat, ékszereket, műszaki cikkeket és mobiltelefonokat foglaltak le.