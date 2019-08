Több mint 430 ezren fogják perbe a Volkswagent Németországban a dízelbotrány miatt

A kicsit borúsabb időjárásnak tudja be Kádár Tamás, a tegnap hajnalban zárult Sziget főszervezője, hogy az utolsó nap két húzónév - a Twenty One Pilots és a Foo Fighters – nagyszínpados fellépése ellenére sem kellett kirakniuk a teltház-táblát. A 95 ezres befogadóképességhez képest ugyanis 81-82 ezren látogattak ki.

Bár az élménybeszámolók kirobbanó sikerről tanúskodnak, a szervezők oldaláról anyagilag ez kevéssé mondható el: a utolsó napi főfellépőkre ugyanannyit költöttek, mint három éve a nagyszínpad egészére. Azt, hogy a tavalyi, három napos teltház melletti, 565 ezres nézőcsúcsnál idén 25-30 ezerrel kevesebben váltottak jegyet, Kádár Tamás többek között annak tudja be, hogy tavaly nem rendezték meg a - Szigethez hasonló - brit Glastonbury fesztivált. Ez némiképp visszavetette az onnan érkezők számát, miközben az Egyesült Királyság a legnagyobb külföldi piacuk. Napijegyekből viszont több kelt el, így idén nőtt a magyarok száma. Az első nap tapasztalt tumultuson a tömeg még pontosabb tájékoztatásával enyhítenének. Úgy látják, Ed Sheeran közönségének irányításában nem hibáztak. A brit sztár rajongóinak nagy része egyszerre igyekezett elhagyni a Szigetet. Így az első hullám csak hosszabb idő alatt jutott ki. Hasonló a korábbi, teltházas napokon sem fordult elő. Így leginkább Ed Sheeran rajongóinak is azt ajánlják, kicsit még időzzenek és válasszanak a több mint száz program közül. A tömeg koncert alatti nyomása miatt Kádár Tamás szerint hangosan csak egy néző kiabált, aki emiatt azóta bocsánatot kért. A főszervező egyúttal leszögezte: a tömeget annak mérete és nem a K-híd - sokak által tapasztalt – nyikorgása miatt engedték ki szakaszosan, ehhez képest igen gyorsan. A híd felújítása állami-önkormányzati hatáskör, de mivel annak sorsa őket is érinti, szívesen beszélgetnek róla az illetékesekkel - fogalmazott. Ennek kapcsán utalt egy, a kerülettel kötött megállapodásukra, aminek értelmében öt év alatt mintegy 250 milliót költenek a területen például futópályára, mosdóra, növényekre. A szerződés 2021-es lejárta után nyitottak arra, hogy az azt követőben a híd kérdését is érintsék. Annak kapcsán, hogy a III. kerület ismét panaszkodott a túl nagy hangerőre, Kádár Tamás lapunknak elismerte: valóban nem számítottak arra, hogy az egyik, 11 óra utáni utcaszínházi fellépő – konkrétan a francia Les Commandos Percu Silence! (Csend) című, - majd minden nap előadott száma ilyen sok tűzijátékot tartalmaz. A főszervező a hasonló eseteket a jövőben elkerülhetőnek látja. Gerendai Károly Sziget-alapító múlt heti, lapunknak kifejtett gondolatai kapcsán - miszerint idén már túl sokat költhettek a legnagyobb húzónevekre – Kádár Tamás megismételte: hét napra talán tényleg sok kilenc „headliner”. Így a jövőben elegendőnek tartana napi egy abszolút húzónevet. De tovább erősítenek a nagyszínpadon kívüli felhozatalon is.