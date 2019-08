Trump odaszólt, hogy Izrael ne adjon vízumot két demokrata párti képviselőnőnek, és úgy is lett

Az amerikai elnök személyesen Netanjahu-nál (és egy Twitter-bejegyzésen keresztül) érte el, hogy kollégái ne utazhassanak be az országba.

"Izrael nagy gyengeséget mutatna, ha engedélyezné Ilhan Omar és Rachida Tlaib képviselőnők látogatását" - közölte Trump az egyik csütörtöki Twitter-bejegyzésében, amit most az MTI idézett. Ezzel Donald Trump nyíltan Ilhan Omar minnesotai és Rachida Tlaib michigani demokrata párti képviselőnők kitiltását szorgalmazta. Néhány nappal korábban az amerikai és izraeli sajtó jelezte, hogy az elnök már sugalmazta ezt Benjamin Netanjahu izraeli kormányfőnek, de akkor e hírt cáfolták. Izraelben - nem sokkal Trump Twitter-bejegyzését követően - Cipi Hotovely külügyminiszter-helyettes bejelentette, hogy a kormány döntése értelmében a két amerikai képviselőnő nem kap beutazási vízumot. Ron Dermer, a zsidó állam Egyesült Államokban akkreditált nagykövete ugyan korábban azt jelezte, hogy nem tagadják meg a két képviselőnőtől a vízumot, de az elmúlt napokban Izraelben több egyeztetésre került sor az ügyben. A múlt héten az amerikai Demokrata Párt 41 fős küldöttsége tett látogatást Izraelben, és a demokrata párti politikusok akkor világossá tették, hogy támogatják Rachida Tlaib és Ilhan Omar vízumkérelmét. Lapértesülések szerint az elutasító izraeli döntést az motiválta, hogy kiderült, a két amerikai képviselőnő csak a Palesztin Hatóság területeire és Kelet-Jeruzsálembe látogatott volna el. Mindkét képviselő tavaly ősszel került be az amerikai szövetségi törvényhozásba, a Demokrata Párt jelöltjeként. Mindketten muszlim vallásúak és annak a mozgalomnak a hívei, amely azt szorgalmazza, hogy bojkottálják és szankcionálják Izraelt a palesztin területek megszállása miatt. Rachida Tlaib egyébként palesztin gyökerű, rokonai mai is a palesztin területeken élnek. Ilhan Omar szomáliai bevándorlóként érkezett az Egyesült Államokba 1992-ben.