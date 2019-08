Ágyi poloskák kergetik őrületbe a Honvédkórház dolgozóit

Mire a panaszokat végre komolyan vették, a vérszívók több orvosi szobát is elfoglaltak, közel nyolcvan orvos és asszisztens életét téve pokollá.

Egy hónapja ágyipoloska-hadak tartják frászban a dolgozókat Honvédkórház több orvosi szobáján: a 24 órás ügyeletet ellátó, sürgős és intenzív ellátásra szakosodott orvosok egy része a hvg.hu információi szerint kényszerből az intenzív osztály egy nem használt négyágyas kórtermébe, betegágyakra szorultak átmenetileg, mivel azoknak műanyagból vannak a matracaik, amikbe nem tudnak befészkelni a vérszívók. (A rovarokról és a körülményekről az aggódó-felháborodott dolgozók képeket és videókat is eljuttattak a lapnak, ezeket azonban az érintettek kérésre nem tették közzé, mert a nyilatkozók félnek feletteseik retorziójától).

Egyéni hisztiből tömeges fertőzés

Az ágyi poloska jelenlétét július első hetében, az intenzív osztály orvosi szobájában észlelték elsőként (itt alszik vagy pihen éjszaka a bármikor riasztható ügyeletes orvos): a vérszívók csípéseit egy szakorvosjelölt vette észre magán, majd a gyanújával megkereste a kórház bőrgyógyászát, aki megerősítette, hogy ágyi poloska okozta a kellemetlen, viszkető tüneteket. Bár a szakorvosjelölt ezután egyből jelezte a történteket az osztályvezető főorvosnak, az csak annyit reagált, hogy

ne hisztériázzon!

A panaszokat a főorvos a lap szerint csak azután kezdte komolyan venni, hogy egy hét múltán egy másik orvos is ágyi poloska csípésekről számolt be az éjszakai ügyelete után; ekkor egy kör-e-mailben tájékoztatták a dolgozókat, hogy a szobát lezárják, az ágyat pedig kidobják.

Addigra viszont már mindegy volt: mivel az épületben, attól függően, hogy hová vannak beosztva, összesen 5-6 helyiségben váltogatják ügyeleti pozícióikat az éjszaka bent lévő aneszteziológus-intenzív terápiás orvosok, két hét alatt a többi orvosiban is szétterjedtek a poloskák, és már a két emelettel feljebb levő orvosi szobákban is csípésekkel ébredtek a dolgozók.

Van, aki már haza is vitte

Sőt, az orvosokon kívül műtőssegédek és asszisztensek is jelentkeztek poloskacsípéssel a kórház bőrgyógyászatán: volt, aki a műtőkhöz tartozó, az asszisztensek, műtősök és aneszteziológusok pihenőhelyéül szolgáló tartózkodó helyiségek kanapéin szerzett csípéseket, amit a műtők közelsége miatt különösen aggályosnak tartanak a lapunkat megkereső dolgozók. Bár időközben a szobák és helyiségek mindegyikében elrendelte az irtást, illetve fertőtlenítést a kórházvezetés, a rovarok terjedése feltehetően még nem állt meg:

mára összesen mintegy 35 orvost és 40 asszisztenst érint a gond, ami a már meglévő csípéseken túl azzal is jár, hogy – a lap nyilatkozóit idézve – „sehova nem mer senki lefeküdni, leülni, csak arra, ami műanyag".

Az ágyat matracostul a lap információi szerint az összes érintett helyiség közül egyedül a sürgős ügyeleti szobából dobták ki, ennek helyére viszont még nem vettek újat, úgyhogy jobb híján egy négyágyas intenzíves kórteremben alakítottak ki orvosi szobát az ügyeleteseknek. Ebben viszont többen kénytelenek egy légtérben aludni, sokszor ráadásul nők és férfiak, az ágyaikat csak egy paravánnal választja el egymástól. Az elégedetlenség miatt a héten az egyik főorvos szobáját is megnyitották az ügyeleteseknek, de a doktorokat ez nem nagyon vigasztalja, mindenki tart a vérszívók további megjelenésétől: egy szakorvos ráadásul már haza is vitte az ágyi poloska-fertőzést, és már az otthonában, illetve a párján is megjelentek a poloskacsípések.

A betegek hozhatták be

A rovarinvázióval kapcsolatban a hírportál megkereste a Honvédkórház, illetve a fenntartó honvédelmi minisztérium sajtóosztályát, egyebek mellett azt tudakolva, hogy az intézményben pontosan hány osztályra, illetve kizárólag orvosi szobákra vagy betegek kórtermeire is kiterjedt-e a fertőzés, hányszor és milyen módszerrel végeztek irtást, illetve fertőtlenítést, és igénybe vették-e a járványügyi központ előírásai alapján dolgozó szakvállalkozók segítségét. Kérdéseikre az alábbi választ írta a HM sajtóosztálya:



Kórházunk évente 1,2 millió beteg ellátását végzi, és mint ilyen nagy forgalmú intézmény különösen kitett a behurcolt (pl. ez esetben a betegek ruházatával behurcolt) fertőzéseknek. Az ágyi poloskák világszerte rendkívüli mértékben szaporodnak, a legtisztább lakásban és helyiségekben is előfordulhatnak. Kórházunkban, ha megjelenésüket tapasztaljuk, akkor azonnali beavatkozást és irtást rendelünk el, ez így történt júliusban is, amikor az érintett részlegeken észleltük megjelenésüket. Minden érintett helyiség az irtást követően funkciójának megfelelően használható.

Ha igaz, hogy betegek hurcolták be a rovarokat, akkor minden bizonnyal a bent fekvő pácienseknek is okoztak kellemetlenségeket.