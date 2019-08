Csak pénzért adná ki a Nemzeti Választási Iroda, hogy alakult a választópolgárok száma

Az adatok megvannak, de az előbányászásuk százezrekbe kerülhet – fejtegette az NVI.

Hiába közérdekű információ, nem adja ki ingyen a Nemzeti Választási Iroda több millió választópolgár számának változásait bemutató táblázatokat. Az ügyben a szocialista Tóth Bertalan kért tájékoztatást – a politikus az önkormányzati választások kapcsán kért ki adatokat az NVI-től. Tóth azt még megismerhette, hogy jelen állás szerint hány szavazó vehet részt az október 13-i választáson a főváros kerületeiben és a 23 megyei jogú városban, ám ő arra is kíváncsi lett volna, hogy május 1, -június 1.,-július 1.,- augusztus 1.között hogyan változott a választópolgárok száma a kérdéses helyszíneken.

Tóth Bertalan adatigénylése érthető: a tavalyi országgyűlési választások előtt is csúcsra pörgött a Fidesznek kedvező voksturizmus, az akkor még ellenzéki médiumnak számító Hír TV szerint ukrán határ melletti szabolcsi településen,. Mivel az önkormányzati választási részvételnek is feltétele a bejelentett magyarországi lakcím, sejthető, hogy idén is beindul ugyanez a folyamat.