Komoly bejelentés előtt Merkel és Orbán?

Az utóbbi évek egyik legkomolyabb tárgyalására készülhet a német kancellár és a magyar miniszterelnök - értesült a Népszava. Angela Merkel és Orbán Viktor az 1989-es Páneurópai Piknik harmincadik évfordulójára rendezett megemlékezésen hétfőn találkoznak egymással. Egy diplomáciai forrásunk azt mondta: nemzetközi sajtótájékoztatót a legtöbb esetben akkor szerveznek, ha előre tudható, hogy lesz valamilyen fajsúlyos, pozitív bejelentés, hiszen egy vezető sem szeret arról beszámolni, hogy eredménytelenül folytatott eszmecserét, főleg másfél órásat. Azt azonban, hogy a bejelentés mi lehet majd, még a látogatás részleteit ismerő forrásaink sem akarták megtippelni. Sokáig az sem volt biztos, hogy Angela Merkel Magyarországra érkezik hétfőn. Az évfordulós ünnepségre - mint azt elsőként megírtuk - már áprilisban megérkezett a magyar kormány meghívója Berlinbe, ahol mondtak is egy „elvi igent” a látogatásra. A rég látott mértékben kihűlt kétoldalú kapcsolatok miatt azonban információink szerint végül három hete dőlt el, hogy a kancellár tényleg eljön Sopronba, de úgy tűnt, az esemény pusztán protokolláris jellegű lesz. A hivatalos program szerint a kancellár és Orbán Viktor részt vesz egy evangélikus istentiszteleten. Csakhogy emellett a Népszava információi szerint egy másfél órás tárgyalást is tartanak majd, ahol a két vezető mellett öt-öt kormánydelegált is részt vesz, és minden aktuális kérdés a terítékre kerül. A leghangsúlyosabb ügyek között természetesen az új Európai Bizottság szerepel az első helyen, ami annyiban nem meglepetés, hogy a testületnek egyelőre csak az elnökét választották meg. Az uniós tagállamok vezetői hol nyíltan, hol a színfalak mögötti lobbizással arra próbálják rávenni Ursula von der Leyent, hogy számukra kedvezően irányítsa majd a testületet. Orbán Viktor is beszélt erről többször, Tusnádfürdőn például azt mondta, örül, hogy von der Leyen „érti Magyarországot és Közép-Európát”. Ezzel arra célozhatott: elvárja az új elnöktől, hogy ne vegye komolyan azokat a jogállamiságot érintő kritikákat, amelyeket a magyar-, a lengyel- és a román kormánnyal szemben fogalmazott meg a bizottság. Ráadásul szerinte von der Leyen „a migráció tekintetében is képes a közép-európaiak fejével gondolkodni” - ami pedig nyilván azt jelenti, Orbán abban is bízik, hogy az új elnök elfelejti majd a menekültkvóták ügyét. Csakhogy néhány napja Angela Merkel is nyilvánosan beszélt egykori védelmi miniszteréről (a kancellár bármikor képes kommunikálni vele, ellentétben Orbán Viktorral), és azt mondta, nagyon örül, hogy von der Leyen „újra neki akar futni a menekültügy megreformálásának Európában”, és rögtön hozzátette, hogy mivel ez közös ügy, mindenkinek ki kell vennie a részét a megoldásban. Hogy miként, abban közel sincs egyetértés Merkel és Orbán között. Meglepetés lenne, ha most sikerülnie ilyet találni, innen nézve ehhez még egy másfél órás tárgyalás sem tűnik elegendőnek.