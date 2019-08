Meghalt Peter Fonda

Szinte bármilyen modell vagy figura képes életre kelni Lampert Benedek kezei alatt, nemrégiben a népszerű Stranger Things sorozat Lego figuráiból alkotott egyedülálló képeket.

Bár a toy photography (figurafotózás) műfaja hazánkban még kevésbé elterjedt, Lampert Benedek fotográfus munkáit már a nemzetközi színtéren is sokan ismerik. Nem csoda, aki egyszer találkozik az általa készített anyagokkal, rögtön beleszeret a kreatívabbnál kreatívabb módokon készülő képekbe. A Lego, s különösen annak Star Wars sorozata az alkotó gyerekkori szerelme, a toy photography-val azonban csak három évvel ezelőtt kezdett el komolyabban foglalkozni. Bármiféle oktatóanyag vagy leírás híján, az interneten látott felvételek alapján kezdte el beleásni magát a munkába – mesélte lapunknak. Többnyire hajnalba nyúlóan dolgozik a Lego mellett leginkább valós elemekből összeálló felvételeken. Egyetlen kép nyolc-tíz óra munkát vesz igénybe, s egy teljes sorozat elkészülte körülbelül egy hét, magában foglalva az építést, a fotózást és az utómunkát – részletezte Lampert Benedek. – Pontosan úgy működik ez is, mint bármely más műfaj esetében: egy portrét lehet művészi szempontból és alkalmazott formában is készíteni. Bár nem tartom magam művésznek, és a munkáimra sem ekként tekintek, úgy szoktam definiálni, ha valami kicsit túlmutat a kép vizualitásán, az művészet. Egyes esetekben a toy photography is minősülhet annak, ha hordoz magában valamilyen üzenetet. Lehet a különféle figurákkal, vagy modellekkel is társadalmi témákra reflektálni, ez kizárólag a fotóstól függ – vélekedik az alkotó a kérdés kapcsán, művészeti ágként tekinthetünk-e a technikára.

A valóság az, ami a legélethűbb – hangsúlyozta, épp ezért elsődleges szempont számára, hogy bármilyen kihívással is nézzen szembe, a lehető legkevesebb manipulációt végezze. – A füst, sár, víz, eső, hó általában tényleg valós elemek: ott fújom a füstöt a fényképező előtt, és a kezem ügyébe akadó eszközökből készítek hóvihart. Ahogy egy erdei jelenet például nem kockákból, hanem ágakból, fűcsomókból, földből készül. Nem szoftveresen generálok hozzá díszletelemeket, így megmarad a képek hitelessége – avatott be a részletekbe, amelyeket egyébként a munka során készített werkvideókban is nyomon követhetünk. Photoshopot csupán utómunkaként használ, indokolt esetekben: egy-egy elemlámpa, fénykard, vagy autó világítása később kerül a képekre. Ám úgy véli, értelmetlen azzal érvelni, hogy az utólagos korrekció mindennek az elrontója lenne. Megjegyezte, nem érvényes az a megállapítás sem, hogy a régi időkben nem alkalmaztak ilyen technikákat, például a második világháború idején is létezett a fotómanipuláció: különféle előhívási technikákat, kontrasztot, maszkolást akkor is használtak. – Lényegében ugyanarról van szó, csak manapság digitális formában végzik el ezeket a folyamatokat.

Első nagy sikerű sorozata a Star Wars filmek ihlette Lego kockákból készült, a legújabbat pedig a Netflix kedvelt szériájának közelmúltban bemutatott harmadik évada inspirálta. Amellett, hogy rendszeres együttműködésben áll a Legoval, nemrégiben dolgozott egy hazai autóforgalmazó céggel is, amelyben modell-autókat reklám stílusban fotózott. – Míg a valóságban egy komplett stáb kell annak leforgatásához, hogy az adott autó hóban, esőben közlekedjen, addig én mindezt megoldottam egy konyhaasztalon – jegyezte meg. Hozzáfűzte, a projektnél új technikákat is be kellett vetnie: ahhoz, hogy azt érezze a néző, az autó száguld, be kell mozdulnia a háttérnek. Ezt végül úgy oldotta meg, hogy a járművet rögzítette, és minden mást mozdított a környezetében. Ennek kapcsán megjegyezte, a reklámipar számára bizonyos esetekben nagyon jól kamatoztatható lehet ez az eljárás, mivel sokkal gyorsabb, hatékonyabb és olcsóbb is, mint egy élőszereplős forgatás. Persze, ki nem váltja azokat, de egy újszerű alternatíva lehet: van benne egy plusz csavar, egy plusz érdekesség. Noha hazánkban még gyerekcipőben jár ez a technika, számos ázsiai vagy amerikai országban már felismerték a benne rejlő lehetőségeket – emelte ki az alkotó, megemlítve, ez a felívelő siker valószínűleg az akcióhős-, illetve az anime-kultúrának is köszönhető. Ráadásul a Lego mellett számos más milliméter pontossággal kidolgozott figura létezik – tette hozzá. – Gyakorlatilag bármiből lehet toy photographyt csinálni, végtelen a lehetőségek tárháza.