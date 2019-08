Babos Tímea az elődöntőben búcsúzott a vancouveri tenisztornától

A Fehérvár legyőzte a Diósgyőrt, százszázalékos maradt a Mezőkövesd, a Honvéd pedig harmadik mérkőzését is elveszítette. A Debrecen győzelmet aratott a Zalaegerszeg ellen.

Az Újpest 1-1-es döntetlent játszott a vendég Paks csapatával az Illovszky-stadionban. A mérkőzés első negyedórájában a fővárosiak irányították a játékot, ám a félidő hátralévő részében már vendéghelyzeteket is láthatott a közönség. A térfélcsere után rákapcsolt az Újpest, több veszélyes helyzetet is kialakított, de a vezetést a Paks szerezte meg az egy perccel korábban beállt Könyves Norbert révén. A hazaiak nem sokkal később Bojan Sankovic fejesével egyenlítettek, és ezt követően is akadtak lehetőségeik, de az eredmény már nem változott. Az Újpest legutóbb 2-1-re nyert Diósgyőrben, ezzel megszakította április eleje óta tartó, hétmeccses nyeretlenségi sorozatát. A szintén hárompontos Paks ellen szólt, hogy utóbbi húsz idegenbeli meccséből csak kettőt tudott megnyerni.

Eredmény: Újpest FC-Paksi FC 1-1 (0-0) Illovszky Rudolf Stadion, 2349 néző, v.: Solymosi gólszerzők: Sankovic (68.), illetve Könyves (57.) sárga lap: Balázs B. (44.), illetve Papp K. (29.), Balogh B. (92.) Újpest: Pajovic - Pauljevic, Ristevski, Litauszki (Burekovic, 37.), Balázs B. (Bjarnason, 77.) - Sankovic, Onovo - Simon K., Rácz (Kovács, 62.), Zsótér - Nwobodo Paksi FC: Holczer - Osváth, Lenzsér, Fejes, Szabó J. - Papp K., Bartha (Kővári, 74.), Balogh B., Remili (Könyves, 56.) - Hahn (Windecker, 82.), Böde

A Mezőkövesd egygólos győzelmet aratott a vendég Puskás Akadémia felett. A mérkőzés elején kiegyenlített küzdelmet láthatott a közönség, a felcsúti Knezevic a kapufát találta el, majd nem sokkal később a Mezőkövesd előtt is adódott nagy gólhelyzet. A szünetig nem született gól, a folytatásban viszont az előző fordulóban is eredményes Cseri bombagólt lőtt a jobb felső sarokba. Lendületben maradt a Mezőkövesd, azonban nem sikerült növelnie az előnyét. Az utolsó félórában már inkább az eredmény tartására törekedett Kuttor Attila csapata, amely meg is őrizte minimális előnyét a lefújásig, mivel a vendégek nem tudtak újítani, és jószerivel helyzetig sem jutottak a második félidőben. A hazaiak harmadik sikerükkel továbbra is százszázalékosak, és csak rosszabb gólkülönbségükkel szorulnak a MOL Fehérvár FC mögé az NB I tabelláján.



Eredmény: Mezőkövesd Zsóry FC–Puskás Akadémia FC 1-0 (0-0) Mezőkövesd, 2214 néző, v.: Bognár gólszerző: Cseri (46.) sárga lap: Karnyickij (18.), Pekár (39.), Berecz (86.), illetve Sós (92.) Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos - Eperjesi, Neszterov, Katanec, Vadnai - Berecz, Karnyickij - Pekár, Cseri (Vajda S., 66.), Molnár G. (Silye, 88.) - Nagy D. (Zivzivadze, 74.) Puskás Akadémia FC: Hegedüs L. - Szolnoki, Meissner, Hadzsijev, Nagy Zs. - Radics, Urblík (Sós, 55.), Van Nieff - Knezevic - Vanecek, Henty

Második mérkőzését is megnyerte szombaton a Debrecen, a találkozón hazai pályán 3-2-re győzött az együttes az újonc Zalaegerszeg ellen. Kisebb közjáték előzte meg a mérkőzést: a játékvezető a fülbevalót viselő Barczi Dávidot nem engedte pályára lépni, így az újonc tíz emberrel kezdte a találkozót. A helyére beálló Babati már azután szállt be a mérkőzésbe, hogy a Debrecen megszerezte a vezetést. A Zalaegerszeg bő negyedóra után egyenlített, ám nem sokáig örülhettek a vendégek, a DVSC ugyanis még az első félórában újra előnybe került. A második félidőben , a játékrész közepén a ZTE ismét egyenlíteni tudott, ám két perccel később megint a Debrecennél volt az előny. A 81. percben ismét közel került a pontszerzéshez az újonc, Mitrovic büntetőjét azonban Nagy Sándor kivédte. A Zalaegerszeg előtt még az utolsó percekben is adódott egy hatalmas helyzet, ám a debreceni kapus ismét hárított.



Eredmény: Debreceni VSC–ZTE FC 3-2 (2-1) Debrecen, 4150 néző, v: Kassai gólszerző: Trujic (2.), Szécsi (25.), Garba (66.), illetve Bedi (17.), Mitrovic (64.) sárga lap: Garba (27.), Trujic (49.), Csőzs (81.), Zsóri (92.), illetve Devecseri (60.), Kocsis (92.) DVSC: Nagy S. - Kusnyír, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi - Tőzsér, Haris (Kinyik, 89.) - Varga K., Szécsi, Trujic (Csősz, 52.) - Garba (Zsóri, 83.) ZTE FC: Demjén - Bolla, Lesjak, Devecseri, Tamás - Mitrovic, Kocsis, Bedi - Radó - Grumic (Bobál, 65.), Babati (Hudák, 59.)

A címvédő Ferencváros 1-0-ra legyőzte a vendég Kaposvárt. Szerhij Rebrov vezetőedző a Bajnokok Ligája-búcsút követően – és a litván FK Suduva elleni Európa-liga-párharc előtt – alaposan átszervezte kezdőjét, amelyben csupán hírmondók maradtak az alapcsapatból. A közepes iramú első félidőben már a hetedik percben vezetést szerzett a házigazda, amely a kaposváriak szervezett védekezése ellenére végig irányította a játékot és sorra alakította ki a gólhelyzeteket. Elsősorban Varga volt elemében, de a vendégek kapusa, Pogacsics a mezőny legjobbjaként több alkalommal bravúrosan védett. A Rákóczi eközben semmilyen veszélyt nem jelentett Gróf kapujára, a szórványos kaposvári akciók a hazai tizenhatosig sem jutottak el. A szünet után tíz percig bátrabb játékkal nyílt csatára késztette a hazaiakat a Kaposvár, amely már lehetőségig is eljutott, utána azonban ismét a Ferencváros kezdeményezett, és csupán a hiba nélkül védő Pogacsicson múlt, hogy a lefújásig nem változott az eredmény. Az FTC pályaválasztóként immár 38 találkozó óta nem kapott ki a bajnokságban, és sorozatban 12. NB I-es meccsét nyerte meg otthon. Az újonc kaposváriak ellenben a harmadik meccsüket is elveszítették a szezonban.

Eredmény: Ferencvárosi TC–Kaposvári Rákóczi FC 1-0 (1-0) Groupama Aréna, 6891 néző, v.: Iványi gólszerző: Zubkov (7.) sárga lap: Ihnatenko (76.), illetve Ádám (16.), Szakály (56.), Jakimiv (74.), Ur (90.) Ferencváros: Gróf - Botka, Blazic, Frimpong, Heister - Ihnatenko, Leandro (Haratin, 74.) - Zubkov (Nguen, 64.), Bőle, Varga R. - Boli (Szihnyevics, 81.) Kaposvár: Pogacsics - Vachtler, Ur, Hegedűs, Fodor - Jakimiv - Nagy R., Szakály, Nagy K. (Beliczky, 65.), Csiki (Nagy J., a szünetben) - Ádám (Poplatnik, 81.)

A MOL Fehérvár FC 5-1-re legyőzte az egy félidőt emberhátrányban játszó Diósgyőrt. A mérkőzés alaphangját megadta a gyors vendéggól, amely a 26. másodpercben esett: Prosser Dániel használta ki a hazai védelem hibáját. A folytatásban a fehérváriak támadtak, a vendégek pedig gyors kontratámadásokat vezettek, amelyek után Prosser újabb gólokat lőhetett volna. Nem tette, a Fehérvár pedig büntetett: az egykori diósgyőri, Elek Ákos egy beívelést követően térddel a felső lécre továbbított, majd a kipattanót ollózva behúzta a kapuba. Tovább rohamozott a hazai gárda, ám gólt a félidő végéig nem szerzett, ugyanakkor a Diósgyőr megfogyatkozott, miután Dusan Brkovic megkapta második sárga lapját. Fordulást követően azonnal kihasználta az emberelőnyt a Vidi, és megszerezte a vezetést, érdekesség, hogy a másik ex-diósgyőri, Futács Márkó volt eredményes. Gól- és emberhátrányban sem állt be védekezni a vendégcsapat, s bátran lendült támadásba a megszerzett labdákkal. A Fehérvár negyedórával a vége előtt lezárta a nyitott kérdéseket, mert Danilovic öngóljával, illetve Armin Hodzic találatával háromgólosra növelte előnyét. A meccs végén Hodzic szerzett újabb gólt, s ezzel beállította az 5-1-es végeredményt.

Eredmény: MOL Fehérvár FC - Diósgyőri VTK 5-1 (1-1) Székesfehérvár, 3586 néző, v.: Bogár gólszerző: Elek Á. (13.), Futács (53.), Danilovic (73. - öngól), Hodzic (75., 85.), illetve Prosser (1.) sárga lap: Huszti (55.), Futács (68.), illetve Brkovic (26., 43.), Tajti (55.), Szabó B. (56.), Tóth B. (72.) piros lap: Brkovic (43.) Fehérvár: Kovácsik - Nego, Juhász R., Fiola, Hangya - Elek Á., Huszti (Hadzic 74.) - Kovács I., Milanov (Hodzic 72.), Petrjak - Futács (Pátkai 76.) DVTK: Danilovic - Sestakov, Karan, Brkovic, Polgár - Márkvárt, Szabó B. (Tóth B. 60.) - Hasani, Tajti (Vági 74.), Zsolnai R. (Tamás M. 45.) - Prosser

A Kisvárda 3-1-re győzött a Budapest Honvéd ellen. A vendég szabolcsiak már a kilencedik percben megszerezték a vezetést: egy szabadrúgás után a román Cornel Alexandru Ene közelről fejelt a hálóba. A folytatásban egyik oldalon sem alakult ki sok helyzet. A második félidő elején előbb a kisvárdai Lucas Marcolini, majd a kispestiekhez hétfőn visszatért Davide Lanzafame hagyott ki nagy lehetőséget, de a brazil Lucas a 61. percben javított, és pontos, 20 méteres lövésével már 2-0-ra vezetett a Kisvárda. A folytatásban kiegyenlített játékkal teltek a percek, a vendégek magabiztosan őrizték az előnyüket, majd a hajrában egy-két veszelyes kispesti helyzetet, illetve egy gólváltást követően alakult ki az 1-3-as végeredmény. A két újonc, a Zalaegerszeg és a Kaposvár mellett a Budapest Honvéd a harmadik olyan csapat az NB I-ben, amelynek még nincs pontja.