Már a büdzséből is látszik: nem jönnek a migránsok

Jelentősen visszaestek az illegális bevándorlással és a terrorizmus elleni harccal kapcsolatos kiadások az idei első félévben. Mivel heti átlagban most többen érkeznek, már „csak” 4,1 millióba kerül fejenként a migránsok elleni harc.

Noha tavaly még fejenként több mint 22 millió forintba került az illegális bevándorlók elleni fellépés, az idei első fél évben már „csak” 4,1 millió forint közpénzt kellett elkölteni minden egyes migráns feltartóztatására, legyen szó afgán gyerekről vagy iraki aggastyánról. Ez derül ki a rendőrség honlapján szereplő adatokból és a Magyar Államkincstárnak a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos számaiból. Azt néhány hete az ORFK erősítette meg lapunknak, hogy csak a rendőrség esetében a 2018-as költések bő negyede, 146 milliárd forint ment el a határvédelmi feladatok ellátására. Mivel – a rendőrségi statisztika szerint – tavaly 6432 embert fogtak el vagy fordítottak vissza illegális határátlépés közben, egy egyszerű osztással kijön a fejenként több mint 22 milliós adat. Idén viszont az első fél évben többen érkeztek, összesen 5327 illegális határátlépőt fordítottak vissza a déli határról, miközben a határrendészeti kiadások jelentősen visszaestek. Ez utóbbit, vagyis hogy a belügyi-, illetve a honvédelmi tárca az idei első fél évben jóval kevesebbet költött a határrendészeti, illetve a terrorellenes intézkedésekre, az államkincstár adatai mutatják meg. Az idei büdzsé végrehajtásának január-júniusi számai szerint a „tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások” csaknem 11,5 milliárd forintot tettek ki, míg a „terrorellenes intézkedések” megvalósítása esetében mintegy 10,8 milliárd forintot költöttek az első hat hónapban. Vagyis az összes kiadás alig haladta meg a 22 milliárd forintot, miközben tavaly ugyanezeken a sorokon – igaz, egész évre – 87,7 illetve 44,8 milliárd szerepelt. Tehát még időarányosan is harmadára estek a határvédelemmel és a terrorizmus elleni fellépéssel kapcsolatos költések. Figyelemre méltó, hogy a Honvédelmi Minisztérium esetében ugyan 14 milliárdos előirányzat szerepelt a tömeges bevándorlással kapcsolatos kiadásokra, ebből nulla forintot költöttek el. Lapunk az ügyben kérdéseket tett fel a Belügyminisztériumnak, amely nem reagált, viszont a szombati Magyar Nemzet érdekes módon épp a kérdéseinkben szereplő adatokkal rukkolt elő. Ebből egyébként az is kiderült, hogy határrendészeti feladatokra 408 milliárd forintot költött el a rendőrség 2015 és 2019 júniusa között. A csökkenő kiadásokat egyszeri tételekkel magyarázza a rendőrség, illetve a belügyi tárca: például felszerelések és járművek beszerzése, valamint a kerítés felállítása, ami egyrészt azért vet fel kérdéseket, mert nem közölték, hogy mennyi és milyen típusú járművet szereztek be, másrészt azért, mert a déli határkerítés megépítése biztosan nem a tavalyi évre esett, amihez képest most jelentős a kiadáscsökkenés. Annyi viszont bizonyos, hogy a nyár elején milliárdos-tízmilliárdos tételekben döntöttek a határvédelmi kiadásokról a közbeszerzés és a nyilvánosság megkerülésével. A parlament honvédelmi és rendészeti, illetve a nemzetbiztonsági bizottságában akkor két hét alatt több mint kéttucatnyi alkalommal született határozat különböző beszerzésekről. A részletek azonban minősített adatok, azaz nem ismerhető meg ott sem, hogy a rengeteg pénzt pontosan mire és milyen feltételek mellett költi el a kormány és az is rejtve marad, hogy mely cégektől és milyen értékben szereznek be eszközöket. Azt sem tudni, hogy ezek végül milyen költségvetési sorokon és mikor jelennek meg. Ellenzéki oldalon már korábban felmerült, hogy a beszerzések egy része nem is a határvédelemmel áll összefüggésben, hanem más eszközökhöz is a nyilvánosság kikerülésével jutnak hozzá, és például „valakinek a kényelmes luxusbusza” miatt van rá szükség.