Figyelmeztetés

Tulajdonképpen fölösleges is lenne megtartani az önkormányzati választásokat. Legalábbis ez szűrhető le kormánypárti politikusok nyilatkozataiból. Persze a hazánkban virágzó demokrácia jegyében nem lehet eltekinteni a voksolástól, noha egy csomó pénzt meg lehetne takarítani azzal, ha mindenütt kikiáltanák győztesnek a hatalom által kijelölt embereket. Ebben az esetben ugyanis az ország minden része, megyéje, városa, kerülete, falva egyformán fejlődne, csaknem tízmillió boldog magyar örülhetne a – szigorúan őrzött – határokon belül. Csak hallgatni kellene például Eger polgármesterére, aki arra figyelmeztette a polgárokat, hogy ha nem a Fidesz jelöltje győz októberben, akkor leshetik a további kormányzati segítséget. Nagyon megfontolandó, amit Habis László mondott. Szerinte „hatékony kormányzati támogatás nélkül az önkormányzat nem lehet sikeres”. Ha ugyanis az ellenzék kerekedne felül, az már csak azért is ártana a városnak, mivel a magasságos kormányzat aligha tekintené partnernek őket. Más forrásokból természetesen arról is gyakran értesülhetünk, hogy az ellenzék komolytalan, kiállhatatlan, csak ártani próbál édes hazánknak, tehát amúgy is alkalmatlan bármely település vezetésére. Ám a jelek szerint ennek ellenére akadnak még a Fideszen belül is olyanok, akik nincsenek meggyőződve arról, hogy – bizonyára valamilyen fatális véletlen következtében – az ellenzék mégsem szerepel le a választáson. Jobb félni, mint megijedni – gondolhatják és inkább időben igyekeznek meggyőzni a választókat a helyes magatartásról. Habis László nyilatkozatát sokan zsarolásnak minősítik, pedig tudhatnák, hogy azért lehet némi igazság is benne. Összhangban van például azzal, amivel Lázár János állt elő. A volt miniszter nem kertelt, amikor kijelentette, „aki csatlakozik hozzánk, vagy aki közénk tartozik, arra számíthat, hogy mindenkinek lesz munkája”. Ehhez mindössze csak annyi kell, hogy a kormánypárti jelölt nyerje meg a választást és akkor a képviselő-testületek segítői, nem különben a városháza dolgozói, vagy akik „civilként segítik a közösség boldogulását”, folytathatják, amit eddig. Ez is világos beszéd. De ha valakinek ennél több kell, gondoljon például a főváros XV. kerületére. Ahol még most sincs az idei évre elfogadott költségvetés, mert a fideszes és a magukat függetlennek mondó képviselők ezt minden korábbi voksoláson megakadályozták. Néha eljutottak a végszavazásig – miután egy sor javaslatuk bekerült a büdzsébe -, néha már a napirendre vételt is elutasították. Nem mellesleg a kerület élén ellenzéki polgármester áll, a jegyzőt pedig – Lamperth Mónika volt minisztert - különösen szívesen eltávolítanák posztjáról a kormánypártiak, akik minden - akár kormánymegbízotti figyelmeztetés ellenére - kitartanak. Nyilván a pártközpont hathatós támogatásával. Most itt tartunk. Bármennyire fölháborító is, amiről Habis polgármester, vagy Lázár képviselő beszélt, azért azt senki nem hiheti, hogy csak fantáziáltak. A helyzet sokfelé valóban lehetetlen. Innen szép nyerni.