Elrendelték a Szarvasi felszámolását, 200 dolgozó vár még a bérére

Miközben a nemzetközi gázárak felükre-harmadukra estek, az Orbán-kormány továbbra sem csökkenti a lakossági tarifát, az extrahasznot megtartva magának.

A piaci folyamatokból kiindulva akár 30-40 százalékkal is csökkenhetne a hazai lakossági gázár – közölte megkeresésünkre Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázpiaci elemzője. Pontos becslést ugyanakkor már csak azért sem kívánt adni, mert – mint kifejtette – a hazai lakossági tarifa szintje politikai alapú. Ilyenkor pedig nagyobb súllyal eshetnek latba például a választások, mint a piaci folyamatok. Másrészt változatlanul titkos az az ár, amit az állami MVM-hez tartozó MFGK fizet a magyar lakossági gázért az oroszoknak. Harmadrészt, bár egyre csökkenő arányban, de e képlet változatlanul figyelembe veszi az olajtőzsdék alakulását is, ami nem zuhant a gázárhoz hasonló mértékben. Ebben a helyzetben mindenesetre most a szabadpiaci vevők, vagyis a lakosságon kívüli kör jár jobban a szabott áron vásárló háztartásokhoz képest. Az európai tőzsdei gázár az elmúlt egy év alatt szinte harmadára, megawattóránként 28 dollárról 10 dollár közelébe esett. Ilyen mélyen tíz éve, mondhatni a fejlett európai gáztőzsde kialakulása óta nem járt a kurzus. Ennek oka az Erste szakértője szerint a vártnál melegebb idő, ami miatt sok gáz maradt a tárolókban, így jelentős túlkínálat keletkezett például a cseppfolyós formában, tengeren szállított, lng-nek hívott, főképp az USA-ból származó fűtőanyagból. Bár ilyet Magyarországra közvetlenül nem szállítanak, áraikban – már csak az amerikai előretörés fékezése végett is – az oroszok szintén egyre inkább lekövetik a nemzetközi tőzsdéket. A jövőre nézve ugyanakkor Pletser Tamás már inkább drágulást vár, amit a jövőbeni szállítások árai is megerősítenek. Számos nagy ipari térség, így Kína vagy az EU gázigénye nőni fog. A kieső szén- vagy épp atomerőműveket ugyanis célszerű gáztüzelésű egységekkel kiváltani, amelyek segítenek a megújulók hullámzó termelésének kiegyenlítésében is. Áttételesen furamód a globális felmelegedés is növeli a gázigényeket, hisz az egyre több klímaberendezés egyre nagyobb mennyiségű áramot igényel a gázzal is üzemelő erőművektől. Kérdésünkre hozzáfűzte: a lakossági díjak már csak azért sem mérséklődhetnének a piaci mértékében, mert előbbi egy részét a berendezések, a szállítás, a tárolás és egyéb, kapcsolódó tételek teszik ki.



