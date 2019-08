Merkel már csak díszlet Orbán egyszemélyes királydrámájában, pisszenés sem jutott neki

Szerinte erről álmodtunk 30 évvel ezelőtt, 1989-ben. Az államfő augusztus 20. alkalmából beszélt a Kossuth téri tisztavatáson.

"A magyarok sok álmából valóság lett, néhánynak a beteljesülése azonban még várat magára"

- mintha Áder János köztársasági elnök az újévi beszédeihez összeállított mondatbokrétájából húzott volna elő egy cifra kankalint a Kossuth téri tisztavatáson elmondott beszédéhez. De az MTI tudósítása szerint az idézet két tagmondata között az államfő katonásan rendet vágott, és a szilveszteri szokásával ellentétben váratlanul közbe tudott szúrni néhány konkrétumot, vagyis fogalmi szinten sorolt fel valósággá lett magyar álmokat:



demokrácia, többpártrendszer, szólásszabadság, az Európai Unióhoz való csatlakozás, NATO-tagság.

Képzeletemben az újévi beszédek lírai mesélője már politikai vérfarkassá változott, de a távirati iroda nem tett említést arról, hogy vészjósló telihold világította volna meg a Kossuth teret. Ellenben a tudósításba is beszűrődött valami a folytonos háttérzajból, Áder mikrofonja lehetett túlérzékeny, s talán jobb kezénél, az ország poharában aranyló buborékok fürdőztek a verőfényes délelőtti napsütésben. A legtöbbet 1989-ről beszélt az államfő. "Harminc esztendővel ezelőtt a szabadság magját vetettük el. 1989-ben visszatért a remény, hogy a haza végre újra a magyarok otthona lesz. Otthon, ahol a világot a szívünknek kedves módon rendezzük be, ahol magunk alkotjuk törvényeinket, és ahonnan kitessékeljük az idegen, barbár eszméket" - mondta Áder, akarva-akaratlan is visszautalva ezzel az álmok és a valóság témakörére.



Majd hogy az apropóul szolgáló Szent István és a tisztavatás is szóba kerüljön, leszögezte: a katonákon is múlik, "hogy hazánk olyan maradhasson, amilyennek Szent István megálmodta, amilyennek több mint ezer év magyarjai megtartották; és hogy szabad, erős, független, európai ország lehessen". A honvédtiszt-jelöltekhez szólva azt mondta: legtöbben 1989 után születtek azok közül, akik most ünnepélyesen esküt tesznek, "fiatalabbak a visszaszerzett magyar szabadságnál". Majd felhívta a figyelmüket arra, hogy katonai esküjük után a hazát az életük árán is meg kell védeniük.

"Itt élned, halnod kell" - idézte Vörösmartyt.

Zászlófelvonás, légiparádé

Katonai tiszteletadás mellett, Áder János államfő jelenlétében vonták fel Magyarország nemzeti lobogóját a tisztavatás előtt, kedd reggel Budapesten, a Kossuth téren. A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.



A katonai eskütétel után légi parádé volt a Parlamentnél, utána konfetti és vásári forgatag. Délután lesz a Szent Jobb-körmenet, este pedig a szokásos tűzijáték.

Megrendezés mindenki megelégedésére

Minden eszköz, képesség és tudás a rendelkezésre áll az államalapítás ünnepének biztonságos,

"biztonságos, mindenki megelégedésére történő megrendezéséhez"

- ezt tegnap közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az MTI-vel, miután beült az operatív törzs egész napos ülésére.



"Bármilyen beavatkozásra lesz szükség, azt azonnal megteszik" - mondta Kovács mindenki megnyugtatására.