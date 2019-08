Több mint 500 millió méh pusztult el Brazíliában

Pedig külön megkérdezték a rendőrparancsnok családját, akik egyedüli románok a 4300 lakosból, hogy kérik-e románul a kiadványt.

Elmarasztalta a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a románok hátrányos megkülönböztetése miatt a 99,8 százalékban magyarok által lakott Gyergyócsomafalva polgármesteri hivatalát, amiért csak magyar nyelven adja ki a község közlönyét. A határozatról a feljelentő Dan Tanasa blogger, a magyar feliratok és szimbólumok elleni pereskedéseiről elhíresült Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) alapító elnöke számolt be a blogján kedden. A CNCD elmarasztalta a polgármesteri hivatalt, de nem rótt ki pénzbírságot ellene. A testületben öten támogatták, ketten ellenezték a határozatot. A 2011-ben rögzített népszámlálási adatok szerint Gyergyócsomafalván a magyar etnikumú lakosság aránya 99,8 százalék. A több mint 4300 lakosú településen tíz román nemzetiségű személyt számoltak meg. Márton László Szilárd polgármester az MTI-nek elmondta: nem tudja pontosan, ki vallotta magát románnak a településen, de csak a helyi rendőrparancsnokot és családját ismerik románnak a községben. Hozzátette: őket hivatalos levélben kérdezte meg, hogy igénylik-e a Csomafalvi Hírlap román nyelvű kiadását, és még nem kapott választ a kérdésre. Hozzátette azonban, a rendőr és felesége is beszélnek magyarul. Márton László Szilárd elmondta: a Csomafalvi Hírlapot havonta-kéthavonta adják ki, amikor elég közölni való közérdekű információ gyűlt össze. Ebben a község pénzügyi helyzetéről, az elhalálozásokról, születésekről, a helyi eseményekről számolnak be. A közérdekű helyi információkat tartalmazó lapot a község valamennyi portáján ingyenesen bedobják a postaládába. A polgármester közölte: nem kapott még tájékoztatást a diszkriminációellenes tanács határozatáról, és kíváncsian várja a határozat indoklását. Ez alapján döntenek majd arról, hogy megtámadják-e az elmarasztaló határozatot a bíróságon. Korábban a 99,2 százalékban magyarok által lakott Gyergyóremete polgármesterét marasztalta el hasonló okból a CNCD.