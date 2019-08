Zsákutcában

Grönland fontos hely: van ott egy amerikai légitámaszpont, amelynek minden december 24-én jelentős szerepe van az ajándékokat repülő rénszarvasok által vontatott szánján hozó Mikulás követésében. Ez nem vicc, az USA és Kanada légvédelmére felügyelő parancsnokság ilyenkor mindig közleményt ad ki, amit rengeteg gyerek és a szüleik is komolyan vesznek. A Thule-i radarok persze az esetleg az Északi sark fölött érkező orosz rakétákat is észlelnék, de hát azok eddig nem jöttek, ellentétben Rudolf rénszarvassal, akinek tudvalévőleg vörös az orra. Habár ezzel a "tudvalévővel" manapság vigyázni kell, mert Donald Trumpnál sosem lehet tudni. Mint kiderült, több mint egy éve foglalkoztatja Grönland megvételének gondolata, mert azt hallotta, hogy a dán kormánynak nincs elég pénze a nagyjából 23 magyarországnyi földdarabon élők támogatására. Tény, hogy a sziget földrajzi értelemben Észak-Amerikához tartozik, az is, hogy a második világháborút követően egyszer már felvetődött a megvásárlásának gondolata, de a hatmilliós Dánia aligha van rászorulva az Egyesült Államok pénzére. Már Oroszország is régen megbánta, hogy 1867-ben négyzetkilométerenként 4,74 dollárért megvált Alaszkától... Tréfa, hogy Trump egy pillanatra is komolyan gondolhatta a dolgot. A történelmi és politikai összefüggések terén való teljes tájékozatlansága mellett arra utal, hogy elnökként is megmaradt ingatlanfejlesztőnek. Nem véletlen, hogy fiai üzleti lehetőségek után kutatva folyamatosan járják a világot: addig kell pénzt szerezni, amíg a papa hatalmon van, mert utána már nehezebb lesz. Ezzel együtt a világ sokkal boldogabb hely lehetne, ha Donald Trump mielőbb befejezné politikai pályáját és végre minden idejét újra a családi projekteknek szentelné. Nem csak az 56 ezer grönlandi sóhajthatna fel megkönnyebülten.