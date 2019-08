Tárnokon úgy döntöttek a lakók: költsék járdaépítésre és játszótérre a tűzijátékpénzt

Bíróság is kötelezte az állami céget, hogy adja ki a közérdekű adatokat, erre mégsem hajlandóak.

Pénzbírságot szabott ki a Pesti Központi Kerületi Bíróság végrehajtási eljárásában a Bp2017 Kft.-re, miután az állami cég a jogerős bírósági ítélet ellenére sem adta ki a Hosszú Katinka klubját működtető céggel kötött szerződéseit a 24.hu -nak, írja a portál. Az eredetileg a budapesti vizes vb megszervezésével megbízott, aztán valahogy még több mint két évvel később is álló, milliárdokat eltapsoló állami cégnek 100 ezer forintos pénzbírságot kell fizetnie.

2017 márciusa óta próbálja megtudni a 24.hu, hogy a Hosszú Katinka korábbi úszóklubját, az Iron Aquaticset működtető cég, az Iron Corporation milyen feltételekkel használhatta az átadása óta állami forintokból működtetett Duna Arénát. 2018 végén jogerős ítélet is született arról, hogy a Bp2017-nek ki kell adnia a Hosszú és Shane Tusup tulajdonában álló Iron Corporation Kft.-vel kötött szerződéseit. Minthogy ez nem történt meg, a híroldal végrehajtást indított,erről született most döntés. A pénzbírság megfizetése mellett az állami cégnek most elvileg 15 napja van kiadni a közérdekű adatokat.