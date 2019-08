Meghalt Fekete Gyula

Igazi NER-es díjhalmozók is feltűnnek a 12 elismert zenész és együttes között.

Negyedszer is kiosztották a Petőfi Zenei Díjakat a közmédia kedvenceinek a Strand Fesztiválon tartott gálán. A jelölteket a Petőfi Rádión egy év alatt legtöbbet játszott száz magyar dal közül választotta ki egy zsűri és a közönség. A tizenkét díjazott a következő:



Négy új kategóriában is osztották a díjakat, az év gitárosa Füstös Bálint, az év szövegírója Szepesi Mátyás, az év ütőhangszerese Gálos Ádám, az év billentyűse pedig Szebényi Dániel lett.

Sok név bizonyára senkinek sem okozott meglepetést. Kovács Ákos például nem csak Petőfi-díjat kapott már korábban, de Kossuth díjat is. Viszonya kölcsönösen támogató a kormánnyal: rendre beleáll olyan kérdésekbe, mint például a "női princípium" fejtegetése, mi szerint a nők dolga nem keresni, hanem szülni, vagy legutóbb például Londonban járva "migránsozott" egy alaposat . Nagy Feró nyilvánosan legutóbb júniusban, Orbán Viktor fogadásán, a Karmelita kolostorban dicsérte a miniszterelnököt, de ilyenre sokszor került már sor korábban is. A Halott Pénz is sokszoros kitüntetettje már a Petőfi-díjnak, egyik számukat pedig pont néhány napja osztotta meg közösségi oldalán a kormányfő. "Gyere, ugorj a nyakamba, had legyek veled szerelmes magamba" - hangzik a szövege az Orbán szerint az Angela Merkel német kancellárral való találkozáshoz és a a Páneurópai Piknik 30. évfordulójához méltó dalnak.