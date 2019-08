A Stanfordi Egyetem professzora szerint Orbán az első kormányfő, aki levezényelte a demokrácia halálát egy uniós országban – Kovács Zoltán visszavágott

Vélhetően több mint egymilliárd forint adót nem fizetett meg a XVI. kerületnek a most eladott Ikarus-telep tulajdonosa. Az ellenzék hanyag kezelésről beszél.

A 2004 óta halmozódó be nem fizetett építmény– és telekadó miatt akár egymilliárd forintnál is magasabb összeggel károsíthatta meg a XVI. kerület önkormányzatát a holland kézben lévő Felikon Kft., a 28 hektáros mátyásföldi Ikarus telep eddigi tulajdonosa. A napokban végrehajtási árverésen egy kínai hátterű cégnek eladott terület tulajdoni lapján a kerület javára bejegyzett jelzálogjogok összesítve adják ki ezt az összeget. Ahogy azt a múlt héten megírtuk, sem az adós cég, sem az önkormányzat nem nyilatkozik az ügyben, a kertvárosi polgármester állítja, hogy ők kezdeményezték a sikeres végrehajtást, az Opten céginformációs adatbázisában azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerepel az eljárás elindítójaként. Nemes Gábor, a XVI. kerület közös polgármesterjelöltje a közleményében „felmérhetetlen károkról”beszélt, mert álláspontja szerint ha egy vállalkozás évekig működhet gyakorlatilag zavartalanul adófizetés nélkül, az nagyon rossz példa más cégek előtt. Tegnap Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester jelölttel együtt járták körbe a kerületet, sajtótájékoztatójuk után a polgármesteri székért dolgozó korábbi szakszervezeti vezető úgy nyilatkozott lapunknak, hogy jogászaik vizsgálják a kérdést, és ha bebizonyosodik a hanyag kezelés, akkor feljelentést tesznek.

Az adatok összegyűjtése azonban a helyi ellenzéknek sem könnyű. A tavalyi parlamenti választáson a fideszes Szatmáry Kristóftól mindössze ezer szavazattal lemaradt Vajda Zoltán határozottan állítja, hogy a helyi képviselő-testületben, de még az önkormányzat gazdasági és pénzügyi bizottságában sem hangzott el egy mondat sem a hatalmas tartozásról a most záruló ciklusban, így vélhetően arról a kormánypártok helyi képviselői sem tudtak. A kerület internetes oldalán van egy „adóslista” elnevezésű fül, mögötte azonban nincsenek konkrét adatok, csak egy figyelmeztetés a lakosságnak, hogy „az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában az egyszázezer forintot – természetes személyek esetében az ötvenezer forintot – elérő, kilencven napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti”.

Az eladott Ikarus-telepen működő kisvállalkozás vezetője lapunknak elmondta, hogy minden bérlő kapott egy levelet a napokban a Felikon Kft-től, amiben az állt, hogy a végrehajtó inkasszót rendelt el a számlájukra, így a szerződéskötéskor átadott kaució összegét nem tudják visszafizetni. Ez a cégnek 660 ezer forintos bukást jelent, ám nem ez a vállalat a legnagyobb a telepen. A hölgy elmondása szerint ugyanakkor eddig egyetlen szerződést sem mondtak fel, így a több mint 50 ott működő cég vezetői még reménykednek, hogy sikerül maradniuk az eddigi feltételekkel. A tegnapi kerületjáráson Nemes Gábor és Karácsony Gergely is megnézte az Ikarus-telepet, s véletlenül egy ott működő kis kínai cég vezetőjével futottak össze. A bérlő megerősítette azt a hírt, hogy a területet egy kínai vállalkozás vette meg, de az üzlet részleteiről, például arról, hogy maradhatnak-e, ő sem tudott semmit.