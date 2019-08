A világ legnagyobb elektromos kompját adták át Dániában

Uniós cél, hogy 2030-ra 100 vagy még annál is több hasonló komp közlekedjen európai vizeken.



Az Ellen, a világ legnagyobb elektromos kompja először a múlt héten szállított utasokat Dánia egy balti-tengeri szigetére, írja az Euronews . A 30 jármű és 200 utas szállítására képes e-komp egy

4,3 megawattórás elemmel működik, feltöltései között 22 ezer tengeri mérföld megtételére képes.

A gyártó szerint rendszerük használatával évenként többek közt 2000 tonna szén-dioxid, 42 tonna nitrogén-oxid és 1,4 tonna kén-dioxid atmoszférába áramlása előzhető meg.



A dániai e-komp fejlesztése és üzembe helyezése az Európai Unió támogatásával valósult meg. Uniós cél, hogy 2030-ra 100 vagy még annál is több hasonló komp közlekedjen európai vizeken. Az Ellen vízre bocsátása összhangban áll a dán kormány két hónapja meghozott rendeletével is, mely szerint a károsanyag-kibocsátást belátható időn belül az 1990-es évekbeli érték 30 százalékára kell csökkenteni. Jelenleg 60 százalékon állnak. Hasonló stratégiát fogadott el a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet is, amely a 2008-as szinthez képest 2050-re 50 százalékos károsanyagkibocsátás-csökkenést ír elő.