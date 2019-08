55,6 milliót kapott panziójára a mórahalmi fideszes polgármester kabinetvezetője

Havasi Bertalan sajtófőnök frappáns magyarázatot adott arra, hogy a miniszterelnök milyen szempontok alapján, kinek küld gratuláló vagy éppen részvétet nyilvánító üzenetet.

Emmanuel Macron francia elnök tavasszal európai és amerikai értelmiségieket fogadott Párizsban: az Élysée-palotában tartott találkozón Heller Ágnes filozófus képviselte Magyarországot. Múlt hónapban, Heller Ágnes halálakor Macron – a budapesti francia nagykövetség közreműködésével – levélben fejezte ki részvétét. Bár a sírra kitett levélnek nyoma veszett, a Heller Ágnes emlékére létrehozott Facebook-oldalon most is látható.

Tarlós István főpolgármester Budapest saját halottjának nyilvánította a filozófust (bár ez "jár neki", hiszen Heller 2008-ban megkapta a főváros díszpolgári címét), de a magyar miniszterelnök – eltérően francia kollégájától – néma maradt. Heller Ágnes július 19-én halt meg, sajtóhírek szerint Orbán Viktor ekkor szabadságát töltötte. Július 22-én kérdeztük meg Havasi Bertalantól, a miniszterelnök sajtófőnökétől, hogy a kormányfő kifejezte-e, ha nem, tervezi-e, hogy később kinyilvánítja részvétét.

Alkalom lehetett volna erre július 29-e, a temetés napja. A sajtófőnök nem reagált. Heller Ágnes családjától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy azóta sem érkezett semmiféle részvétnyilvánítás a miniszterelnöktől.

Mindebből azonban tévedés lenne levonni azt a következtetést, hogy Orbán soha, még halálukban sem hajlandó méltatni a rendszerét keményen bíráló értelmiségieket. Más kérdés, hogy ezt nem mindig nyilvánosan teszi. A 2016-ban elhunyt Esterházy Péter író családjának például úgy küldött részvétlevelet, hogy a hozzátartozókra bízta, publikálják-e annak tartalmát.

Miniszterelnöki gratulációkban és köszöntésekben sem kizárólag a kormány hívei részesülhetnek. Miközben a Fidesz szisztematikusan igyekszik elnémítani az ellenzéket, Orbán időnként felülbírálja saját pártjának túlbuzgó képviselőit. Ez történt a 100. születésnapját júliusban ünneplő Bálint György (Bálint gazda) esetében.

Bálint György a rendszerváltás után SZDSZ-es parlamenti képviselő volt, az egyik XVI. kerületi fideszes erre hivatkozott, amikor párttársaival megfúrták díszpolgári címét. Aztán – nem függetlenül a közfelháborodástól – őshonos fákból álló kertet neveztek el róla a kerületben, a fideszes polgármester és a körzet kormánypárti országgyűlési képviselője átadta Bálint Györgynek a miniszterelnök születésnapi köszöntő levelét. Pedig az ünnepelt nem titkolta, mit gondol a hatalomról. „Mostanában úgy szeretik jellemezni hazánkat, hogy autokrácia, de alapjában véve nem más, mint egy valóságos diktatúra” – nyilatkozta Bálint György a Népszavának.

Orbán Viktornak mindig is volt képessége rá, hogy meglepetést okozzon. A szintén egykori SZDSZ-es jogvédő, a Magyar Helsinki Bizottságot megalapító Kőszeg Ferenc hökkent meg a legjobban, amikor 2014-ben Orbán levélben gratulált neki németországi kitüntetéséhez. A kormányfő hangsúlyozta, a díj alapítói azt kívánják tudatosítani, hogy „értelemmel, józansággal és toleranciával az embereket elválasztó korlátok legyőzhetők”. Elsősorban régi személyes emlékei alapján Orbán Viktor megállapította, hogy a díj jó helyre került. Válaszában Kőszeg Ferenc – miután köszönetet mondott a gratulációért – jelezte, hogy a felsorolt értékeket, valamint a civil kiállást az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok mellett éppen az Orbán által meghirdetett „illiberális” politika veszélyezteti. A díj odaítélését aligha lehet másként értelmezni, mint a magyar kormány politikájának bírálataként. Viszonválaszában Orbán Viktor úgy vélekedett, hogy a bírálat csekély ismerettel és magabiztos állásfoglalással párosul, ám – nyugtatott meg mindenkit – benne nincsenek ellenérzések a díjról döntő német polgárokkal szemben. Kőszeg Ferenc elismerése valamilyen oknál fogva a kormányfőt arra emlékeztette, hogy „a Jóisten a helyes célok érdekében minden eszközt képes felhasználni”.

A miniszterelnök jókívánságait Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott adta át Korda Györgynek Fotó: Árvai Károly / Miniszterelnöki Sajtóiroda

Az orbáni gratulációk nem korlátozódnak a politika világára. Ha csupán a közelmúltból szemezgetünk: a 80 éves Korda György januárban bőrkötésű mappában egy államtitkártól vehette át a miniszterelnök „minden magyar zenekedvelő ember” nevében küldött jókívánságait. A köszöntés a póker népszerűsítéséért is járt az énekesnek. Márciusban a kormányfő személyesen vitte el az Őrségbe a Kossuth Nagydíjat a betegeskedő Törőcsik Mari színésznek. A sportnak kiemelt figyelmet szentel Orbán Viktor. Külföldre kalandozva kicsit: tavaly év elején – 50. születésnapján – nemcsak levelet, ajándékot is küldött az 1998-as focivébé gólkirályának, Davor Šukernek, a horvát labdarúgó-szövetség elnökének. „Senki nem tud olyan hitet és tartást adni egy csapatnak, mint egy kapus” – ezt már az idén nyáron visszavonuló Király Gábornak írta Orbán, aki amúgy igazolt focistaként mezőnyjátékosként szerepelt annak idején. Talán megfeledkezett arról, hogy elődje, Bajnai Gordon viszont kapusként játszott. Különleges megtiszteltetésben volt része a sokszoros válogatott újpesti labdarúgónak, a 80 éves Göröcs Jánosnak: a kormányfő megkésve ugyan, de vacsorán látta vendégül a Karmelita kolostorban. („Hamarabb voltam Újpest-szurkoló, mint fideszes” – mondta Orbán egy kereskedelmi tévében még 2010 előtt, ellenzéki politikusként.) Májusban, amikor a „győri lányok” megnyerték a Bajnokok Ligáját, a kormányfő a Facebookon gratulált a „kézilabda királynőinek”. Hasonló módját választotta múlt hónapban annak, hogy a 200 méteres pillangóban új csúccsal világbajnok Milák Kristóf úszót ünnepelje.

A frappáns magyarázat

Heller Ágnessel kapcsolatban Havasi Bertalan nem reagált ugyan, de másik körben elküldött kérdéseinkre válaszolt a miniszterelnöki sajtófőnök. Próbáltuk megtudni, hogy Orbán Viktor – ha van ilyen kimutatás – hány köszöntő, gratuláló vagy részvétet nyilvánító levelet írt 2010 óta. A sajtófőnök közölte: „A miniszterelnök nyilvános leveleit a kormany.hu és a miniszterelnok.hu honlapokon megtalálja. Ezeket éppen azért tesszük közzé – sok esetben beszkennelve az eredeti levelet is –, hogy az ön munkáját is megkönnyítsük.” Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a kormányfő számára milyen események, személyek élveznek prioritást. Létezik-e valamilyen bejáratott mechanizmus és protokoll? Havasi Bertalan nem cifrázta túl a dolgot: „Úgy gondolom, a levelek megírásának alapját, indokát minden esetben maga az adott levél tartalmazza.”