Miután megszerezte és tönkre vágta az állam az 500 milliárdos lakossági szemétbizniszt, most újabb hulladékötletei vannak

Ez a cég szállított termékeket és szolgáltatásokataz Alkotmányvédelmi Hivatalnak, az Információs Hivatalnak, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak és a Terrorelhárítási Központnak is.

A Legfőbb Ügyészség több mint 1,7 milliárd forintot költött el 2014 és 2018 között számítógéprendszerekre és informatikai hálózatokra. Ez 15 különböző megrendelésből állt, a szállító azonban mindegyik esetben ugyanaz a cég volt: a T-Systems Magyarország Zrt. – tudta meg a Direkt36. A portál közölte: nem a Legfőbb Ügyészség az egyetlen olyan érzékeny állami feladatokat ellátó szerv, ahol feltűnt beszállítóként a T-Systems az elmúlt években. A birtokukba került adatok szerint ugyanis ez a cég szállított termékeket és szolgáltatásokat a polgári titkosszolgálati feladatokat ellátó Alkotmányvédelmi Hivatalnak és a külföldi hírszerzésért felelős Információs Hivatalnak, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak és a Terrorelhárítási Központnak is. Mint írják, az eddig is ismert volt, hogy az ország egyik legnagyobb informatikai vállalatának számító T-Systems gyakran dolgozik az államnak, a megbízások jelentős része azonban rejtve maradt, mivel a cég a szerződéseket sok esetben úgynevezett keretmegállapodásokkal nyerte el, amelyek legtöbb részlete nem érhető el nyilvánosan. A Direkt36 ugyanakkor a Társaság a Szabadságjogokért jogi segítségével hozzájutott az elmúlt évek több nagy informatikai keretmegállapodásának az adataihoz. Ebből kiderül, hogy ezeknek a keretmegállapodásoknak a részeként az állam 169 céggel kötött szerződést összesen közel 270 milliárd forint értékben, de a T-Systems messze kimagaslott a mezőnyből.



A Direkt36 által megszerzett adatbázisból kiderül, hogy a cég beszállítója a Legfőbb Ügyészségnek és több titkosszolgálati szervnek is. A megbízások egy jelentős része úgynevezett „aktív és passzív hálózati eszközökre” vonatkozott, ami egy informatikai piaci forrás szerint a kábelektől a routereken át a szoftveres megoldásokon át sok mindent magában foglal. „Hálózatbiztonságra érdemes itt gondolni” – mondta a forrás, utalva arra, hogy ezeknél a munkáknál fontos szempont az, hogy a megbízott cég olyan rendszert építsen ki, amely ellenáll a külső támadásoknak. A portál megkérdezte a Legfőbb Ügyészséget, a Terrorelhárító Központot és a titkosszolgálatokat, hogy a megbízások eredményeként a T-Systems hozzáférést kapott-e az általuk kezelt adatokhoz, de mindannyian azt közölték, hogy ilyen nem történt. A T-Systems „kizárólag a szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatokat ismerhette meg, így az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat alaptevékenysége során kezelt adatokhoz nem férhetett hozzá” – közölte a Belügyminisztérium kommunikációs főosztálya, és hasonló válaszok érkeztek a többi szervezettől is. A BM annyit hozzátett, hogy az „Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat beszállítója – jelen esetben a T-Systems Magyarország Zrt. – csak biztonsági ellenőrzésen átesett, illetőleg a Minősített Beszállítók Jegyzékén szereplő, átlátható cég lehet”. Megkérdezték a BM-et, hogy mennyi időre szól a T-Systems minősítése, de közölték, hogy „a hatályos jogszabályok rendelkezései okán nem áll módunkban válaszolni” erre a kérdésre. Annyit elárultak, hogy ha a jegyzéken lévő cégeknél tulajdonosváltás történik, akkor felül kell vizsgálni a minősítést. A Legfőbb Ügyészség a portál kérdésére azt is közölte, hogy ők 2018 nyara óta is kötöttek szerződéseket a T-Systemsszel „a korábbiakhoz hasonló informatikai eszközök” beszerzésére, amelyek „együttes értéke 344 millió forint volt”. Közel 7 millió forint értékben volt újabb megrendelése a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak is. A teljes cikk a 444.hu-n olvasható.