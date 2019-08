Ferencvárosi szenvedés Felcsúton

Ez a két dobogós hely egyben két női kenus és egy női kajakos kvótát is jelent Magyarországnak a jövő évi, tokiói játékokra.

Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső kenupárosa ezüst-, a kajakos Kozák Danuta pedig egyesben bronzérmet szerzett vasárnap 500 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. Ez a két dobogós hely egyben két női kenus és egy női kajakos kvótát is jelent Magyarországnak a jövő évi, tokiói játékokra. Balláék - akik tavaly is másodikként zártak a vb-n - a kínai Hszü Si-hsziao és Szun Meng-ja mögött lettek ezüstérmesek, a címvédőként indult, olimpiai bajnok Kozák pedig az új-zélandi Lisa Carrington és a fehérorosz Volha Hudzenka mögé szorulva lett harmadik. Férfi K-2 1000 méteren Kammerer Zoltánnak és Gál Péternek nem sikerült a kvótaszerzés, nyolcadik helyen végeztek a döntőben, s indulási jog csak az első hat hajónak járt. A zárónapon még további 10 döntőt rendeznek a Maty-éren, mindben lesz magyar hajó.

Újabb magyar ezüst- és bronzérem

Szűk egy órával az 500-as döntő és második hely után - túl az eredményhirdetésen - a kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső már a legrövidebb szám fináléjában volt érdekelt, ahol ugyancsak éremesélyesnek számított. A verseny forgatókönyve aztán ugyanúgy alakult, mint a hosszabb távon, annyi különbséggel, hogy most egy másik kínai duó - Lin Ven-csün és Csang Lu-csi - előzte meg a magyarokat végig vezetve. A győri kettős - amelynek tagjai egyformán 25 évesek - így két ezüsttel zárt Szegeden. Az olimpiai programban ugyancsak nem szereplő férfi kenu egyes 200 méteren a 23 éves Hajdu Jonatán remek teljesítménnyel, középfutam-győzelemmel került be a legjobb kilenc közé, ott azonban nem sikerült a dobogó közelébe kerülnie. A táv első felében még tartotta magát, utána azonban lemaradt, s végül szoros befutó után ötödik lett. Férfi kajak kettes 200 méteren Balaska Márk tavaly és tavalyelőtt is nyert Birkás Balázzsal, utóbbi azonban most a négyesben küzd a kvótaszerzésért. A Honvéd 22 éves kajakosának a Angyalföldi VSE 25 éves versenyzője, Apagyi Levente az új párostársa, akivel - erődemonstrációt tartva, a mezőny többi részére több mint egy hajóhosszt verve - megnyerték az előfutamot. Azt ígérték, hogy hasonló teljesítmény várható tőlük a finléban is, de ez elmaradt. A bombaerős mezőnyben nem tudtak akkora lendülettel haladni, ahogy akartak, illetve voltak náluk erősebb egységek. Végül szoros befutóban - az oroszok és a lengyelek mögött, a németeket két századdal megelőzve - a harmadik helyet sikerült megkaparintaniuk. Ezek a számok nem szerepelnek az olimpiai programban. Az első vasárnapi döntős blokk végén a négyesek döntőit rendezik, majd 14.30 órától az 5000 méteres finálékkal zárul a vb.