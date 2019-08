Egy magyar rapper az amazóniai esőerdőkért alig 15 óra alatt gyűjtött egymillió forintot

Süveg Márk Saiid úgy érzi, ha volt valaha igazán fontos, hogy felelősséggel használja az ismertségét, akkor ez az.

Mint ismert, elképesztő tüzek tombolnak az amazóniai esőerdőkben, tulajdonképpen az egész világ erről beszél. Magyarországon már tűzoltók is szervezkednek , művészek is klímatudatosságra szólítanak , és most már pénzadományokat is gyűjtenek. Kiemelkedő eredménnyel mozgósította rajongótáborát és barátait Süveg Márk Saiid, az egykori Akkezdet Phiai tagja (a rapbanda másik tagja, Závada Péter Újonc hívta életre a Művészek a klímatudatosságért elnevezésű projektet). Saiid alig 15 óra alatt egymillió forintot gyűjtött eddig össze, a kezdeményezéshez Facebookon lehet csatlakozni . Cikkünk megjelenésének időpontjában már 1 millió 256 ezer 383 forint volt az Amazon Watch számláján.