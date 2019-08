A tengerbe zuhant egy spanyol katonai repülő, a pilóta meghalt

Indiai kollégájával tárgyalt a magyar külügyminiszter.

Az egyre gyorsabban fejlődő ázsiai országok gazdasága nagy hatással van a nyitott magyar gazdaságra is, ezért érdemes szorosabbra fűzni az együttműködést Indiával - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten. A tárcavezető Subramaniam Dzsaisankar indiai külügyminiszterrel tárgyalt, majd a megbeszélésüket követő sajtótájékoztatón elmondta: annak alapján, hogy India több ágazatban is vezető hatalomnak számít, továbbá a természeti adottságait és Magyarország versenyképes szaktudását figyelembe véve, öt fő területre fókuszálnak az együttműködés építésekor.



Ezek a filmgyártás, a digitalizáció, a vízgazdálkodás, a napenergia és a gyógyszeripar.

A vízgazdálkodást illetően kifejtette: a régióban magyar cégek a városi vízvezetékrendszerek kiépítése, a szennyvízkezelés és a víztisztítás területén tevékenykednek. Az együttműködési lehetőségek további megvitatására októberben Budapestre látogat az indiai vízügyi miniszter - fűzte hozzá. Szijjártó Péter kitért arra: India a világ hetedik legnagyobb gazdasága, az elmúlt években 7 százalék felett alakult a GDP-növekedése. Az indiai vállalatok a negyedik legnagyobb ázsiai befektetői közösséget adják Magyarországon, 35 indiai cég csaknem hétezer magyar embernek ad munkát, és három vállalattal stratégiai partnerségi megállapodást is kötöttek - közölte. Megjegyezte: a kétoldalú kereskedelmi forgalom is dinamikusan bővül, tavaly 16 százalékkal nőtt, és az eddigi adatok alapján idén is tartható ez a növekedési ütem. A tárcavezető azt is mondta, hogy Magyarország elkötelezett támogatója az EU és India közötti szabadkereskedelmi tárgyalások újraindításának, ez egyértelműen Magyarország érdekét szolgálná. Arról is beszélt, hogy a két ország szorosan együttműködik az ENSZ-ben. A világszervezet reformra szorul, működését hatékonyabbá, gyorsabbá és modernebbé kell tenni, és ahol az elképzeléseik találkoznak, ott a jövőben is együttműködik Magyarország és India - mutatott rá. Hozzátette: az ENSZ-nek a nemzetközi terrorizmus jelentette kihívás kezelésében vezető szerepet kell játszania.



Közölte: Magyarország 200 ösztöndíjat ad évente indiai hallgatóknak itteni felsőfokú tanulmányok végzésére.

Szubrahmanjam Dzsaishankar indiai külügyminiszter és Szijjártó Péter Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Az indiai külügyminiszter kiemelte: Magyarország versenyképessége és a befektetőknek kedvező környezet hasznos partnerré teszi az országot, amellyel India kölcsönösen előnyös együttműködés kialakítására törekszik. Közölte: megbeszélésükön szó volt politikai kérdésekről, a V4-ről, az EU-ról, továbbá az együttműködésről az oktatás, a turizmus és a tudomány területén is. Úgy vélte, Magyarország és India sok célja egybeesik, ezért sok lehetőség kínálkozik az együttműködésre. Kérdésre válaszolva Szijjártó Péter elmondta: minden kereskedelmi háború rossz hír, Magyarország legfontosabb exportpiacai pedig az EU, az Egyesült Államok és Kína, ezért a kereskedelmi viták lezárásában nagyon is érdekelt Magyarország. Szerinte méltatlan, hogy miközben vezető pozíciókat betöltő nyugat-európai mobilvállalatok előszeretettel dolgoznak a Huawei-jel, a közép-európai kormányokat számon kérik emiatt. A sajtótájékoztató előtt a két miniszter megállapodást írt alá a két ország közötti kulturális csereprogramról.