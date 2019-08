Szalai Ádám marad a Bundesligában, de visszamegy a Mainzhoz

A magyar játékos a hétfői játéknapon öt szettben kikapott a grúz Nikoloz Baszilasvilitől.

Fucsovics Márton az első fordulóban búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A nyíregyházi teniszező az első szettet még magabiztos játékkal nyerte, riválisa azonban ezt követően fordított és a végső siker közelébe került. A negyedik felvonás közepén aztán újra a magyar játékos ragadta magához a kezdeményezést és egyenlített, a mindent eldöntő ötödik játszmában pedig rögtön brékelt. Baszilasvili azonban visszavette az adogatását (3:3), Fucsovics következő szervájánál is övé lett a játék, és a folytatásban már nem hibázott, így 3 óra 41 perc után lezárta az összecsapást. A két játékosnak ez volt idén az ötödik egymás elleni összecsapása, a 27 éves Baszilasvili a májusi római salakpályás sikerét követően másodszor nyert. Fucsovics 2016, 2017 és tavaly után negyedszer is a főtábla első fordulójában búcsúzott New Yorkban. A US Openen egyesben így már csak Babos Tímea érdekelt a magyarok közül, ő a 28. helyen kiemelt spanyol Carla Suárez Navarro ellen kezd kedden.