Nyíregyházi kettős gyilkosság: beismerő vallomást tett a gyanúsított (videó)

A biztonságiak azt mondták, a transzneműek biztonságának érdekében cselekedtek. Videón az erőszakos kivezetés.

Egy népszerű, Los Angeles belvárosában található bárban, a Las Perlasban pénteken este ritkán látott incidens történt, amiről a Guardian számolt be. A kidobott transznemű nők beszámolója szerint egy heteró pár üvöltözni kezdett velük, és fizikailag is bántalmazta őket, aminek a vége az lett, hogy a biztonságiak a transznemű nőket dobták ki az utcára. A személyzet azt mondta nekik, hogy a saját biztonságuk érdekében cselekednek, de közben ők is fizikai kényszert alkalmaztak ellenük. A bárral szembeni bojkottra számtalan felhívás szólít fel azóta. Az amerikai rendőrség gyűlölet-bűncselekmény ügyében nyomoz.