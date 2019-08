Már öt vádlottja van az Alstom-ügynek

2022-től pedig ismét Magyarország védi a balti légteret.

A hírről Szijjártó Péter telefonon számolt be az MTI-nek kedden. A külügyminiszter a litvániai Siauliai légi bázisról jelentkezett be a távirati irodánál, ahová azért utazott, mert augusztus végén lejár a májusban megkezdett időszak, amely alatt Magyarország látta el a balti légtér védelmét. A küldetésben még néhány napig 92 magyar katona, köztük 7 pilóta és négy Jas-39 Gripen gép teljesít szolgálatot. A légtérvédelmi missziót Linas Linkecius litván külügyminiszter Vytautas Umbrasas helyettes védelmi miniszterrel együtt személyesen köszönte meg a magyar honvédeknek. Szijjártó Péter elmondta, hogy 2022-től ismét Magyarország védi a balti légteret, és szólt arról is, hogy hamarosan bővítik az ország határain túl, különböző nemzetközi missziókban szolgálatot teljesítő magyar katonák létszámát.