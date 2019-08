Kampánytémává vált az Airbnb

Új hálózatot hozna létre a lakáskiadók részére a Jobbik – jelentette be Z. Kárpát Dániel, a párt alelnöke. Az úgynevezett Hunbnb nem titkoltan az Airbnb versenytársa szeretne lenni.

Az amerikai székhelyű szállásközvetítő cég, az Airbnb a föld legtöbb országában jelen van: az „online piactéren” rövid távú lakáskiadással foglalkozó ingatlantulajdonosok kínálják portékájukat. Idehaza az elmúlt négy-öt évben ugrott meg látványosan az Airbnb-s lakások száma, amely a g7.hu portál adatai szerint tavaly már a tízezerhez közelített a fővárosban. A jellemzően pár napra kiadott ingatlanok főként a turisták által preferált pesti belvárosi kerületekben koncentrálódnak. Korábban az Index ismertette azt a kutatást, amit a Budapesti Gazdasági Egyetem Turizmus Tanszékének egyetemi docense, Jancsik András vezetett: a vizsgálat szerint 2017 júniusára már a pesti Airbnb-s kínálat kis híján elérte a szállodák kapacitását. (Igaz: a szállodák kihasználtsága lényegesen nagyobb volt.) Az Airbnb térhódításának következményei jól ismertek. A turisták között sok a bulizni érkező fiatal, felbukkanásuk rendszeres konfliktusokkal jár a lakóházakban. Ahogyan egyre többen jövedelmező üzleti lehetőséget láttak a rövid távú kiadásban, úgy nőtt a befektetési célú ingatlanvásárlások száma: a lakások és az albérletek árai az egekbe szöktek Budapesten. A Jobbik állítja, hogy az Airbnb elterjedése mellett a Fidesz-KDNP tétlensége vezetett a mostani tarthatatlan állapotokhoz. A fiatalok jórészt a lakhatási költségek miatt kényszerülnek külföldre – közölte Z. Kárpát Dániel. A párt által elképzelt új hálózatban azok a magyar lakástulajdonosok, akik harminc év alatti, hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiataloknak adják ki ingatlanjukat, adómentességet élveznének. (A bérlők lakhatási támogatást kapnának.) A jobbikos alelnök reményei szerint ez a konstrukció vonzó lesz a szállásadók számára, képes alternatívát kínálni az Airbnb-vel szemben. Nem betiltani, hanem ellenőrizni és szabályozni akarjuk a „jelenséget” – ezt már Töreki Milán, a Jobbik VI. kerületi, terézvárosi vezetője mondta. A párt különadóval, bizonyos számú ingatlan kiadása esetén luxusadóval sújtaná az Airbnb-s lakástulajdonosokat. A részletek kidolgozása még folyik, de annyi biztos: az így keletkezett bevételt Töreki helyben „forgatná vissza”. Mivel a kocsmák és turistáknak kiadott lakások száma szoros összefüggést mutat, a pénzt például „zajfelügyelet” létrehozására fordítanák. A Jobbik sajtótájékoztatója is mutatja, hogy a „kocsmaturizmus” és az Airbnb-s ingatlanok ügye egyre inkább kezd kampánytémává válni a pesti központi kerületekben. A Terézvárosban a teljes ellenzék felsorakozott a polgármesterjelöltként induló momentumos Soproni Tamás mögött, aki lapunknak adott interjújában a közelmúltban arról beszélt: a lakásokat kiadó tulajdonosokat kötelezni lehetne rá, hogy rendbontás esetén azonnal intézkedjenek. Annak mintájára, ahogyan magyar rendőrök nyáron a horvát tengerparton teljesítenek szolgálatot, úgy angol rendőrök is jöhetnének Budapestre. A szomszédos VII. kerületben, az Erzsébetvárosban – ahol a „bulinegyed” központja található – a DK-s Niedermüller Péter az ellenzék jelöltje. Niedermüller a Népszavának nyilatkozva nemrég hangsúlyozta: ha ő lesz a polgármester, pillanatok alatt gondoskodni fog arról, hogy csak azok a teraszok működjenek este 10 óra után, amelyeknek van engedélye a késői nyitvatartására is. Sok esetben ugyanis jogosultság nélkül üzemelnek. Az erzsébetvárosi polgármesterjelölt munkatársai összeállítást készítettek arról, hogy Európa nagyvárosaiban hogyan szabályozzák az Airbnb működését. Niedermüller ezeket az elveket szeretné követni, meghatározná például, hogy egy évben hány napra lehet kiadni ilyen lakásokat.