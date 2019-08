Pénzügyi káosz MVM-leányvállalatoknál

A jövő évi labdarúgó Eb-re hivatkozva költenek újabb milliárdokat a stadiont övező parkokra. A pályázatot meg sem kellett hirdetni, a Magyar Építők és a ZÁÉV így is tarolhatott.



A jelek szerint nem volt elég a Puskás Arénára szánt, 150 milliárd forintnyi közpénz, a beruházó Nemzeti Sportközpontok (NSK) egy kapcsolódó fejlesztési célra is sokat költ – a stadion közvetlen környezetére. Mint az uniós közbeszerzési értesítőből, a TED-ből kiderül, összesen 8,048 milliárd forintból építik át az elvileg novemberre elkészülő aréna körüli területet, ezt pedig pedig a közeledő 2020. évi labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseivel indokolják. A tendert augusztus 5-én a stadion korábbi építői vitték el: a Mészáros-család érdekeltségébe tartozó ZÁÉV Zrt. és Magyar Építők Zrt., ami közvetetten Tiborcz István korábbi üzlettársának, Paár Attilának hozhat hasznot. Az ügy érdekessége, hogy a fejlesztésről először beszámoló napi.hu még arról írt: a páros nettó 7, 8 milliárdért vállalta a munkát, ami május óta valamiért közel negyedmilliárd forinttal drágult.

Az NSK csak a Puskás stadion fővállalkozóitól kért ajánlatot. A nyilvánosság kizárásával zajló pályázatot a Sportközpontok a közbeszerzési törvény egyik kitételével (98. § (3)) indokolta: az új beruházás összhangban van stadionfejlesztéssel amit még nyílt pályázat útján hirdettek meg, és ugyanazokat a szereplőket kérték fel, akik már az arénán is dolgoztak. És hogy mi épül a stadion körül? „Gyermekjátszótér, pihenőpark, pavilonok, sportolási lehetőségek, árusítóhelyek” – sorolja az értesítő. A nyertesek többek között felújítják a Dromoszt, vagyis a korábbi Népstadion kapuja előtti szoborparkot, a park belső területére pedig rekortán futókört építenek – a foci Eb és más, hasonló volumenű rendezvények idejére pedig egy 220 fő befogadására alkalmas, elbontható médiaterületet alakítanak ki a stadion bejárati és parkoló szintjén. A dokumentum azt is közli, honnan volt pénz minderre: egy július 18-án megjelenő kormányhatározat összesen 11,1 milliárdot biztosított az Eb-hez kapcsolatos beruházásokra és városfejlesztési célokra, ezt használta most fel a Nemzeti Sportközpontok.