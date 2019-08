Ellenzéki összefogás Boris Johnson ellen

Ez azonban nem jelenti azt, hogy végképp szakított volna az M5S a PD-vel.

Kedden folytatta konzultációit az olasz koalíciós válságról Sergio Mattarella. A köztársasági elnök délután a szenátus elnökével, Maria Elisabetta Alberti Casellatival és a képviselőház munkáját irányító Roberto Ficóval találkozott. Szerda este aztán a parlamenti pártok képviselőivel tanácskozik a Quirinale elnöki palotában. Ezt követően jelenti be, hogy új kormány alakul-e, vagy előrehozott választásokat rendeznek. Mattarella mindenesetre további egy napot adott a parlamenti pártoknak az új kormányról való megegyezésre, így szerda estére kellene dűlőre jutnia a jobboldali radikális Liga eddigi koalíciós partnerének, az Öt Csillag Mozgalomnak (M5S) és az eddig ellenzékben lévő balközép Demokrata Pártnak (PD) az új kabinetről. A két pártvezető, Luigi Di Maio (M5S) és Nicola Zingaretti (PD) közötti újabb, kedden kora hajnalig tartó tárgyalási forduló nem volt feszültségektől mentes, a megállapodás lassan halad, túl sok kérdésben nem könnyű közös nevezőre jutniuk, Mattarella ezért is döntött a határidő meghosszabbítása mellett. Továbbra is kérdéses, ki legyen a miniszterelnök. Az Öt Csillag Mozgalom ragaszkodik ahhoz, hogy Giuseppe Conte maradjon a kormányfői bársonyszékben. Bár hétfő esti hírek arról szóltak, hogy Zingaretti feladta a vele szembeni ellenállását, az újabb koalíciós egyeztetéseken a PD nem állt ki egyértelműen Conte személye mellett. Ezért az Öt Csillag Mozgalom kedden délelőtt, hogy még nagyobb nyomást helyezzen a PD-re, bejelentette, leállítja a koalíciós egyeztetéseket mindaddig, amíg a demokraták nem hajlandóak egyértelműen hitet tenni amellett, hogy Conte maradjon a miniszterelnök. A párt ezért lemondta a PD-vel 11 órára tervezett találkozóját. „Nincs értelme egyeztetni, amíg nem mondanak igent Contéra. Fárasztanak ezek a kisded játszmák” – hangoztatta Di Maio pártelnök. Egy időre megfeneklettek a tárgyalások, de délutánra ismét optimistább lett a hangulat. Továbbra is kevés az esély az előrehozott választásokra, mert ez nem érdeke sem az M5S-nek, sem a PD-nek, amint arra is vajmi kevés az esély, hogy a „csillagosok” a Ligával folytassák a koalíciót, ennek a megoldásnak nagyon csekély lenne a társadalmi támogatottsága. A Demokrata Párt főtitkárára ráadásul nagy nyomás nehezedik a tagság, a szakszervezetek, illetve a jobboldali radikális belügyminisztert, Matteo Salvinit elutasító katolikus egyház részéről a megállapodásra. Bár a Ligát sokan, a lakosság mintegy harmada támogatja, a kétharmad elutasítja Salvini radikalizmusát, hallani sem akarnak arról, hogy a belügyminiszter a következő kormány tagja legyen. Milyen egyéb okai vannak annak, hogy egyelőre nincs megállapodás az M5S és a PD között? Luigi Di Maio azt javasolta, hogy a kormányprogram részleteit, beleértve a gazdasági irányvonalat, csak azután dolgozzák ki, hogy Sergio Mattarella kinevezte Conte második kormányát. Zingaretti azonban hallani sem akart erről. Ha a programról nem egyeztetnek, Contét sem támogatják, hiszen semmiféle garanciát sem kapnak arra, hogy teljesülnek a demokraták elvárásai, beleértve azt, hogy az új kabinet elkötelezze magát az uniós alapértékek mellett - érvelt. Az M5S rossz néven vette a PD reakcióját, a párt azt közölte: a türelem is véges. Szó sem volt tehát harmóniáról a két párt közötti tárgyalásokon, ami nem túl biztató akkor sem, ha végül ma megállapodásra jutnak a vitatott kérdésekben. Ezek közé tartozik a költségvetés is, amiről hírek szerint még távoliak az álláspontok. A PD továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy visszavonják a Salvinihez köthető törvényeket, amelyekkel bűnözőnek állítják be nem csak a menekülteket, hanem azokat is, akik segítséget nyújtanak nekik. Az Öt Csillag Mozgalom az új kormányban a kormányfői tisztség mellett elsődlegesen a belügyi tárcát akarja, vagyis Salvini minisztériumára fáj Di Maio foga. A PD azonban semmiképpen sem akarja az M5S elnökét belügyi tárcavezetőnek. Az M5S ragaszkodik ahhoz is, hogy a párt jelölhesse ki Olaszország következő uniós biztosának személyét.