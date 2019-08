Elzárta a kormánybarát alapítványok pénzcsapját Isztambul főpolgármestere

Keményen dolgozó elnöknek nevezte brazil kollégáját Donald Trump, azután, hogy Jair Bolsonaro éppen visszautasította az erdőtüzek miatt felajánlott segítséget.

Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok teljes és feltételek nélküli támogatásáról biztosította Jair Bolsonaro brazil elnököt kedden egy twitteres- bejegyzésében. Trump néhány órával azután tette közzé bejegyzését, hogy Jair Bolsonaro visszautasította a G7-es országcsoport 20 millió dolláros tűzoltási gyorssegélyét, bár már Sau Paolóban is elsötétült az ég az amazóniai erdőtüzek füstjétől. Az amerikai elnök azt írta, hogy jól ismeri a brazil elnököt, és dicsérte azt, ahogyan az amazóniai természeti katasztrófát kezeli, és "keményen dolgozik" az amazonasi esőerdőkben tomboló tüzek eloltásán – idézi szavait az MTI.

Donald Trump leszögezte azt is, hogy Bolsonaro "minden tekintetben nagyszerű munkát végez" Brazíliában. Hozzáfűzte: a dél-amerikai elnök és országa az Egyesült Államok "teljes körű és feltételek nélküli" támogatását élvezi. Az amerikai és a brazil elnök személyes kapcsolatai igen jók, Bolsonaro - akit nem egyszer a brazil Trumpnak is neveznek a médiában - gyakran adott hangot erőteljes Amerika-barát nézeteinek. Trump Twitter-bejegyzésének közzététele után az első amerikai kommentárok rámutattak: Trump homlokegyenest más álláspontot képvisel a brazil elnök megítélésében, mint például Emmanuel Macron francia államfő. A francia köztársasági elnök ugyanis - a G7-es országcsoport Biarritzban tartott csúcstalálkozóján - élesen bírálta a brazil elnök szerinte nem megfelelő hozzáállását az amazóniai katasztrófához, sőt még azt is felvetette, hogy nemzetközi státuszt kellene adni az amazóniai esőerdőnek abban az esetben, ha a térség vezetői a Föld egésze számára ártalmas döntéseket hoznak. Az elmúlt napokban Bolsonaro felelőssége mellett felmerült Evo Morales bolíviai elnöké is. A bolíviai elnököt szintén éles bírálatok érik, mert agrárpolitikája, amely a mezőgazdasági művelés alá vonható újabb területek kialakítását célozza, az erdők felégetésével is jár.