Floridában is rendkívüli állapotot hirdettek a közelgő Dorian miatt

Elhurcoltak több mint ötven embert, köztük terhes nőket és gyermekeket is az északnyugat-nigériai Wurma nevű faluból - közölték helyi lakosok szerdán. A szemtanúk beszámolói szerint ismeretlen fegyveresek támadtak a falura még kedd hajnalban. A rendőrség csak tizenöt elhurcoltról tett említést, de a helyi lakosok állításai szerint az elkövetők jóval több embert vittek magukkal kényszerrel. Alhaji Musa, akinek két lánya is az elraboltak között van, azt mondta, hogy mintegy száz bandita rontott minden oldalról lövöldözve a falura. "Majdnem három órán át zavartalanul garázdálkodhattak, anélkül, hogy bárki is közbeavatkozhatott volna" - fűzte hozzá. Hét wurmai lakos és egy férfi, akit elhurcoltak, de később szabadon engedték azt állította, hogy ötvenhárom embert vittek magukkal a bűnözők. Mint mondták, egyes családok már meg is kapták a váltságdíj követeléseket az emberrablóktól. A banditák nemcsak embereket hurcoltak el, de bárányokat és kecskéket is elhajtottak, illetve élelmiszert is loptak. A közeli Katsina városának rendőrsége ugyanakkor csak 15 elhurcolt nőről tett közzé közleményt. A rendvédelmi hatóság szerint tízet közülük a banditákkal vívott tűzharcok követően sikerült sértetlenül kiszabadítani, s most átfésülik a környéket a többiek után kutatva. Az északkeleti Borno államban pedig tizenegy embert öltek meg kedden feltehetően az Iszlám Állam Nyugat-afrikai Tartomány (ISWAP) nevű dzsihadista csoport harcosai, amely 2016-ban vált ki a Boko Haram terrorszervezetből. Ishaku Usman, egy a hadsereget támogató helyi milícia tagja szerint a halottak építőmunkások voltak, akik vezetékeket fektettek le a Wajirko nevű településen. Egy névtelenséget kérő egészségügyi tisztségviselő szerdán megerősítette, hogy tizenegy holttestet és három sebesültet szállítottak a helyi klinikára.