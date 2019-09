Tarlós útja a gátlástalan terroristázástól a kiegyezésig

A Fehérvár három fejesgóllal győzte le a Kisvárdát, a Zalaegerszeg pedig döntetlent játszott a Puskás Akadémiával.

Megszerezte első pontjait a Budapest Honvéd a labdarúgó OTP Bank Liga mostani szezonjában: a kispestiek az ötödik forduló szombati játéknapján 3-2-re nyertek az Újpest vendégeként az Illovszky-stadionban. A mérkőzés első helyzetéből a 4. percben vezetést szerzett az Újpest – a héten szerződtetett Feczesin volt eredményes –, amelyre a Honvéd hat perccel később válaszolt. A Honvéd mezőnyfölényhez jutott, és két helyzetét gólra váltva megérdemelten fordított a félidő közepén. A szünet előtti hajrában magához tért az Újpest, de hiába támadott és akadtak helyzetei, nem tudta csökkenteni a különbséget. A hazaiak a második félidő elején is irányítottak, a kispesti kapus, Tujvel azonban kifogott rajtuk, 15 perc elteltével pedig pár kontra erejéig kijött a szorításból a vendégcsapat. Az Újpest hiába támadott, a kapura a lefújásig nem jelentett veszélyt, csupán Lanzafame öngóljával jutott közelebb ellenfeléhez már a ráadásban. A Honvéd négy vereség után először nyert a bajnoki szezonban, így egy pontra megközelítette a szintén visszafogottan kezdő Újpestet. Utóbbiak a kispestiek ellen a legutóbbi tíz mérkőzésükön egy győzelem és hat döntetlen mellett harmadszor szenvedtek vereséget.



Eredmény: Újpest FC–Budapest Honvéd 2-3 (1-3) Illovszky Rudolf Stadion, 3752 néző, v.: Iványi gólszerzők: Feczesin (4.), Lanzafame (91., öngól), illetve Uzoma (10.), Moutari (27.), Gazdag (31.) sárga lap: Szakály P. (86.), illetve Ikenne-King (19.), Batik (71.), Kukoc (84.) Újpest FC: Pajovic - Balázs B., Máté (Szakály P., 67.), Ristevski, Burekovic - Sankovic, Onovo - Zsótér (Koszta, 58.), Nwobodo, Bjarnason (Simon, a szünetben) - Feczesin Honvéd: Tujvel - Batik, Kamber, Niba (Lovric, 71.) - Ikenne-King (Kukoc, 37.), Nagy G., Gazdag (Ben-Hatira, 66.), Kesztyűs, Uzoma - Moutari, Lanzafame

A Paks 2-0-ra nyert az eddig százszázalékos Mezőkövesd vendégeként. Az első félidőben a hazaiak voltak aktívabbak, mégis paksi vezetéssel vonulhattak el a szünetre a felek. Hiába a kövesdiek hét kapura lövése, a vendégek egyetlen próbálkozásból a félidő derekán előnybe kerültek, igaz, némi könnyebbséget jelentett számukra, hogy tizenegyesből adódott lehetőségük bevenni a hazai kaput. Fordulás után, öt perc elteltével Hahn ezúttal akcióból, fejjel is eredményes volt, így a Paks előnye kétgólosra nőtt. A vendégek a folytatásban is sikerrel tartották távol kapujuktól a kettős cserével felfrissített riválist, és összességében megérdemelten vitték el a három pontot Mezőkövesdről.

Eredmény: Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 0-2 (0-1) Mezőkövesd, 2362 néző, v: Pintér gólszerző: Hahn (22., 50., az elsőt tizenegyesből) sárga lap: Berecz (57.), Katanec (64.), illetve Osváth (30.), Fejes (44.), Bartha (56.), Böde (91.) Mezőkövesd: Szappanos - Eperjesi, Pillár, Katanec, Vadnai (Vajda, 81.) - Pekár (Molnár, 56.), Karnyicki, Berecz, Cseri - Zivzivadze (Takács T., 56.), Nagy D. Paks: Holczer - Osváth, Gévay, Fejes, Szabó - Könyves, Papp, Bartha (Fejős, 91.), Balogh (Remili, 83.) - Hahn (Windecker, 71.), Böde

A Kaposvár Debrecenben szerezte meg első győzelmét, miután 1-0-ra nyert a Nagyerdei Stadionban. Ünnepi pillanatok előzték meg a találkozót: tíz évvel ezelőtt jutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe a DVSC, miután Budapesten, a Puskás Ferenc Stadionban 2-0-ra győzött a bolgár Levszki Szófia ellen. A stadion kivetítőjén egy összeállítás idézte fel a Loki menetelését, a kezdőrúgást pedig az akkori csapat egyik kedvence, Adamo Coulibaly végezte el. Debreceni támadásokkal kezdődött a mérkőzés, egy szögletet követőn mégis az újonc kaposváriak jutottak előnyhöz. A hazaiak szinte végigtámadták az első félidőt, több hatalmas helyzetük is volt, gólt azonban nem tudtak szerezni. A második játékrészben tovább fokozta a nyomást a DVSC, a Kaposvár csak ritkán lépte át saját térfelét. A Loki egymás után alakította ki a helyzeteket, de a legnagyobb lehetőségeket is kihagyta, háromszor pedig Pogacsics hárított bravúrral. A DVSC három megnyert mérkőzés után kapott ki, az újonc Kaposvár pedig négy vereséget követően először ünnepelhetett győzelmet.

Eredmény: Debreceni VSC–Kaposvári Rákóczi FC 0-1 (0-1) Debrecen, 4120 néző, v: Pillók gólszerző: Ádám (9.) sárga lap: Szécsi (62.), Varga K. (67.), Bényei (85.), illetve Vachtler (21.), Hegedűs (36.), Nagy T. (74.), Nagy R. (86.) DVSC: Nagy S. - Bényei, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi - Tőzsér (Kundrák, 82.) - Varga K., Haris, Trujic (Adeniji, 46.) - Szécsi, Garba Kaposvár: Pogacsics - Vachtler, Hegedűs (Hadaró, 77.), Nagy T., Fodor - Nagy R. (Borbély, 89.), Szakály, Nagy J., Csiki (Poplatnik, 81.) - Ádám, Beliczky

A MOL Fehérvár FC három fejesgóllal, 3-0-ra verte a vendég Kisvárdát, ezzel megerősítette vezető helyét a bajnoki tabellán. A mérkőzés elején a Fehérvár lépett fel támadólag, mégis a Kisvárdáé volt az első nagy gólhelyzet Kovácsréti Márk kapufájánál. A folytatásban a Vidi birtokolta többet a labdát, míg a vendégek voltak veszélyesebbek a kapura. A félidő vége felé fokozta a nyomást a hazai csapat és az első magyar bajnoki találkozóján pályára lépő, észak-macedón Visar Musliu fejesgóljával megszerezte a vezetést. Fordulást követően növelte előnyét a fehérvári gárda, Georgi Milanov is fejjel volt eredményes. Kétgólos hátránya ellenére sem adta fel a Kisvárda, mezőnyfölényük azonban meddőnek bizonyult. Az utolsó negyedórába érve eldöntötte a mérkőzést a Fehérvár, Armin Hodzic szerzett gólt: ő is fejesből talált a vendégkapuba.

Eredmény: Fehérvár FC - Kisvárda Master Good 3-0 (1-0) Székesfehérvár, 3679 néző, v.: Berke gólszerzők: Musliu (41.), Milanov (56.), Hodzic (77.) sárga lap: Hodzic (45.), illetve Melnyik (63.), Protic (72.), Karaszjuk (75.), Ene (86.), Cukalasz (87.) Fehérvár: Kovácsik - Nego, Juhász R., Musliu, Hangya - Nikolov, Huszti (Hadzic 84.) - Kovács I. (Fiola 83.), Milanov (Elek 75.), Petrjak - Hodzic Kisvárda: Felipe - Melnyik, Berios (Rubus 66.), Ene, Protic - Karaszjuk (Tischler 81.), Lucas - Gosztonyi (Bumba 64.), Cukalasz, Kovácsréti - Grozav

Az újonc Zalaegerszeg 1-1-es döntetlent játszott a vendég Puskás Akadémiával. A ZTE-nek ez volt az első hazai meccse az idényben, egyben hét év után az első otthoni élvonalbeli mérkőzése. Az első 15-20 perc eseménytelen mezőnyjátékkal telt, ezután azonban megélénkült a meccs, mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek. Öt percen belül aztán két gólt is láthatott a közönség, de amíg az egyik oldalon Radó találatát les miatt érvénytelenítették, addig a cseh Vanecek sikeres lövésével előnybe kerültek a vendégek. A folytatásban is sok volt a helyzet, és a zalaegerszegieknek – megérdemelten – még a szünet előtt összejött az egyenlítés büntetőből. A fordulást követően az első említésre méltó esemény a frissen igazolt Stieber Zoltán beállása volt, a válogatott szélsőt – aki sok évnyi légióskodás után most debütált az NB I-ben – nagy tapssal köszöntötték a hazai drukkerek. A másik oldalon is pályára lépett egy válogatott játékos, Gyurcsó Ádám, és a két futballista becserélésével az iram is megélénkült, felváltva forogtak veszélyben a kapuk. Újabb gól már nem esett, ezzel mindkét csapat szezonbeli első döntetlenjét játszotta.