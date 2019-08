Másodpercenként 3000 liter tisztítatlan szennyvíz ömlik Varsónál a Visztulába

A folyó teljes északi szakaszát érinti a szennyezés, egészen a Balti-tengerig. A helyzetet pedig csak súlyosbítja a rendkívül alacsony vízállás.

A varsói hatóságok úgy döntöttek, hogy "ellenőrzött körülmények között" a Visztulába engedik a lengyel főváros és a környező területek egy részének szennyvizét, miután meghibásodott a Varsó közelében lévő Czajka szennyvíztisztító telep két szennyvízgyűjtője.



A még kedden történt, de csak szerdán nyilvánosságra került baleset nyomán Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester válságtörzset állított fel a rendkívüli helyzet kezelésére.

Mindamellett leszögezte, hogy a szennyvíztisztító rendszer meghibásodása miatt a fővárosi vezetékes ivóvíz minősége nem romlott. A baleset a főváros balparti részének több kerületét, illetve Mokotów kerület egyes részeit érinti.

Kedden reggel meghibásodott az egyik szennyvízgyűjtő, amely Varsó balparti része szennyvizének egy részét a Czajka szennyvíztisztító telepre továbbítja. A szennyvizet ezután a másik szennyvízgyűjtőbe irányították, amely azonban szerdán szintén meghibásodott. A lengyel főváros illetékes hatósága ezután döntött úgy, hogy a szennyvíz akkor menjen csak a Visztulába.



A folyóba ennek nyomán másodpercenként 3 ezer liter szennyvíz ömlik.

Henryk Kowalczyk lengyel környezetvédelmi miniszter megdöbbenésének adott hangot a városvezetés döntése felett. A tárcavezető sajtótájékoztatóján "rendkívül veszélyes jelenségnek, ökológiai katasztrófának" minősítette az intézkedést, amely szerinte "nagy veszélyt jelent a lakosság egészségére és életére nézve, nem beszélve a hatalmas környezeti károkról". Kowalczyk szerint hetekbe telhet, amíg kijavítják a hibát. "Egy ilyen kárt titokban tartani nagy felelőtlenség" - vélekedett a miniszter annak kapcsán, hogy a keddi történést csak szerdán tárták a nyilvánosság elé. "Ennyi idő alatt, csaknem egy nap alatt sok mindent tehettünk volna, hogy segíthessünk" - tette hozzá. Kowalczyk elmondta, hogy



a szennyvíztisztító vállalat becslései szerint szerda estig 260 ezer köbméter kezeletlen víz ömlött a Visztulába.

Mivel a vízállás nagyon alacsony - júliusban például még gyalog is át lehetett szökdécselni a folyó túlpartjára Varsónál -, ez nagy koncentrációnak számít, de pontos értékeket csak a környezetvédelmi felügyelet által gyűjtött minták elemzését követően tudnak mondani - fűzte hozzá.

A hatóságok Varsótól Gdanskig figyelmeztették a folyó mentén élő lakosságot, hogy tartózkodjanak a Visztulában való fürdéstől, vízi sportoktól és a folyóvíz ivóvízként történő felhasználásától. Gdansk az, ahol a folyó a Balti-tengerbe ömlik, vagyis a figyelmeztetés a teljes Varsó alatti, vagy 500 kilométeres folyószakaszra vonatkozik.



Problémát jelent az is, hogy a szennyezett víz hamarosan eléri a Varsótól északra fekvő Visztula menti városokat is. Veszélyben van például Plock vizének tisztasága is. A térség köztisztasági és járványügyi hatóságai megkezdték az ivóvíz minőségének intenzív vizsgálatát.